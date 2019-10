Tăriceanu, după consultările de la Cotroceni: Nu intenţionăm să facem parte dintr-o formulă de guvernare viitoare

Lucian Alecu

ALDE nu intenţionează să facă parte dintr-o viitoare formulă de guvernare, a declarat vineri, după consultările de la Palatul Cotroceni, preşedintele partidului, Călin Popescu-Tăriceanu.



"I-am prezentat preşedintelui punctul nostru de vedere, care a fost discutat în această dimineaţă în cadrul Biroului Politic Executiv al ALDE. Acest punct de vedere, în sinteză, vizează acordarea sprijinului pentru un guvern care urmează să se constituie. În mod firesc, aş spune, acest guvern ar trebui să fie asumat de PNL, care a iniţiat moţiunea de cenzură şi care ar trebui să dea şi primul ministru. Şi urmează, ulterior desemnării oficiale de către preşedintele României a candidatului la funcţia de prim-ministru, ca să se realizeze discuţii, negocieri, cu toate partidele parlamentare, pentru obţinerea unei susţineri în Parlament. Noi i-am spus clar preşedintelui că vom susţine o astfel de formulă. Mi se pare că o astfel de formulă este mai potrivită într-o compoziţie bazată pe PNL. Noi nu intenţionăm să facem parte dintr-o formulă de guvernare viitoare", a precizat Tăriceanu.



El a arătat că partidul său îşi poate oferi sprijinul în momentul învestirii Guvernului, dar a subliniat că nu este vorba despre "un cec în alb", iar ALDE va dori să cunoască în prealabil priorităţile viitorului Cabinet.



Tăriceanu a subliniat că ALDE optează "pentru o formulă de guvern monocolor PNL".



"Sigur că vom putea acorda sprijinul la învestirea Guvernului şi, totodată, vom avea nişte discuţii cu viitorul prim-ministru pentru acordarea acestui sprijin. Cu alte cuvinte, nu este o carte în alb, un cec în alb, pe care îl dăm viitorului guvern. Va trebui să prezinte care sunt direcţiile prioritare şi, sigur, să spunem şi lucrurile cu care putem fi de acord şi cu care nu putem fi de acord pentru viitorul guvern. Opinia noastră este ca această soluţie politică să fie adoptată cât mai rapid, în aşa fel încât perioada de criză politică în care am intrat ieri, odată cu căderea Guvernului Dăncilă, să fie cât mai scurtă", a menţionat Tăriceanu.



Preşedintele ALDE a opinat că soluţia alegerilor anticipate nu este una "fezabilă", întrucât din cauza prevederilor constituţionale ar fi vorba despre un proces "de durată şi extrem de greoi".



"Aşa a fost gândită Constituţia României: să nu favorizeze alegerile anticipate. Soluţia alegerilor anticipate ar presupune, în plus de aceasta, perpetuarea la Palatul Victoria a actualului Guvern, condus de prim-ministru interimar Dăncilă, lucru pe care eu consider că trebuie să îl evităm", a spus el.



Călin Popescu-Tăriceanu a subliniat că formaţiunea sa nu va susţine reduceri de pensii şi salarii, apreciind "că există soluţii economice care să permită asigurarea cadrului salarial şi al nivelului de pensii, la nivelul actual, fără niciun fel de probleme" pentru anul viitor.



"Există zvonuri lansate în spaţiul public care creează îngrijorări la nivelul populaţiei şi aici vreau să vă dau asigurări: nu vom fi de acord cu nicio măsură - nici nu cred că se doreşte aşa ceva - dar nu vom fi de acord cu nicio măsură care să vizeze tăieri de pensii sau salarii", a arătat el.



Liderul ALDE a declarat că formaţiunea pe care o conduce nu este interesată de o guvernare alături de PSD.



"O astfel de formulă, în ceea ce ne priveşte, este complet neadecvată, din mai multe motive. În primul rând pentru că tocmai ne-am despărţit de PSD. Ne ajunge experienţa de doi ani şi jumătate şi nu ne interesează o formulă de revenire cu PSD într-o alianţă politică şi o coaliţie de guvernare. În al doilea rând, am convingerea categorică că preşedintele nu va mai desemna un prim-ministru din partea unei coaliţii în care PSD joacă rolul principal, cel puţin din punct de vedere numeric, în formarea unui guvern", a arătat el. AGERPRES