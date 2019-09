Tăriceanu, ironic la adresa lui Dăncilă: Când sapă groapa altuia, ''orice om să-i fie frică''!

Lucian Alecu

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, susţine că liderul PSD, Viorica Dăncilă, vrea să-şi înlăture "prin orice mijloace" competitorii din cursa prezidenţială, pentru ca ea să intre în turul doi al alegerilor şi afirmă că atunci când "sapă groapa altuia, "orice om să-i fie frică"!" deoarece s-ar putea "să ajungă chiar el/ea în fundul acesteia".



Tăriceanu a comentat astfel, într-o postare făcută sâmbătă pe pagina sa de Facebook, decizia BEC conform căreia Mircea Diaconu, candidatul susţinut de ALDE şi de Pro România, nu are dreptul la reprezentanţi în secţiile de votare la alegerile prezidenţiale din noiembrie.



"Ieri Biroul Electoral Central, în dispreţ faţă de lege şi de realitatea politică, a decis că Mircea Diaconu, candidatul susţinut de ALDE şi de Pro România, nu are dreptul la reprezentanţi în secţiile de votare. Iar fără reprezentanţi, orice candidat important este lăsat fără minima protecţie în faţa tentaţiei aranjamentelor de culise. Vorbim permanent de competiţie onestă, de dreptul neîngrădit la vot, dar facem tot posibilul să "aranjăm" o procedură cât mai netransparentă şi mai nedemocratică, una care să-i avantajeze pe "ai noştri" în detrimentul "altora"", a arătat Tăriceanu.



Liderul ALDE le transmite Vioricăi Dăncilă şi "celorlalţi complici la această mârşăvie electorală" că cine sapă groapa altuia cade singur în ea.



"Înţeleg că Mircea vă suflă-n ceafă în sondaje, dar, doamna Dăncilă, atât de tare vă sperie candidatul nostru încât sunteţi gata să transformaţi PSD la loc în FSN? Vreţi să vă înlăturaţi competitorii prin orice mijloace, doar-doar veţi prinde salvatorul turul doi? Am să vă spun doar atât, dumneavoastră şi celorlalţi complici la această mârşăvie electorală, că nu am altfel cum să-i spun: când sapă groapa altuia, "orice om să-i fie frică"! Nu de alta, dar s-ar putea să ajungă chiar el/ea în fundul acesteia", a spus Tăriceanu în postarea sa.

