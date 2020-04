Tăriceanu ironic la adresa președintelui Iohannis: Cred că izolarea nu-i priește

„Pe dl Iohannis l-au lasat nervii. Cred ca izolarea nu-i prieste nici domniei sale, cum nu ne prieste nici noua. Doar asa imi explic atacul furibund la toti cei care nu sunt de acord cu instructiunile de la Cotroceni. Astazi a revenit la impartirea politicienilor. Intre buni si rai. Aia buni pot sa munceasca pentru tara. Aia rai pot doar sa dea sfaturi si in schimbul acestor sfaturi ei se aleg cu niste dosare penale.

Cum sunt absolut convins ca ma numar printre politicienii rai, ii dau cateva sfaturi:

1. Sa o lase mai usor cu amenintarile ca nu e Fuhrer ci, inca, Presedintele Romaniei.

2. Sa nu mai ameninte Parlamentul pentru ca a mai facut-o Traian Basescu si nu s-a sfarsit bine pentru el.

3. Daca incepe cu anchetele, ii sugerez sa inceapa cu cei care, in stare de urgenta, continua sa defriseze padurile si sa lase bustenii in curtea unei intreprinderi care pare ca are radacini adanci la Cotroceni. Alte teme de anchete pot fi achizitiile facute de amicii politici ai PNL care aduc masti de protectie la pret de lingou de aur. Sau cum s-a reusit exportul de muncitori in Germania in plina stare de urgenta.

De fapt, ce l-a deranjat atat de tare in Hotararea de astazi a Parlamentului? In fond, masina de vot i-a aprobat prelungirea pe toata tara a starii de urgenta. Desi nu era cazul.

Cred ca l-a deranjat faptul ca dam putere Curtii de Conturi sa controleze felul in care s-au facut achizitiile publice pe timpul starii de urgenta. El spera ca totul o sa ramana ingropat si multele milioane de euro vor aparea in campania electorala.

Probabil ca l-a deranjat si faptul ca repunem ordinea fireasca in relatia dintre Guvern si Parlament, iar Dl Orban si ai lui vor trebui sa dea raportul in fata Parlamentului si a opiniei publice si nu in gradina de la Cotroceni.

Dar cred ca cel mai tare l-a enervat decizia pe care am luat-o de a pune capat incalcarii drepturilor si libertatilor romanilor, interzicand Guvernului sa suspende aplicarea Conventiei Europene a Drepturilor Omului.

Iar daca tot a adus vorba despre inconstienta, dl Iohannis este chiar ultima persoana din Romania care poate deschide acest subiect. Pentru ca ne aducem aminte de cum ne spunea acum vreo luna si jumatate ca coronavirusul este doar o durere in gat si putina febra si il punea pe Citu sa fuga din fata Parlamentului”, a scris Tăriceanu, joi, pe pagina sa de Facebook.

