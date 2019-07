Tăriceanu: Kovesi la șefia EPPO ne-ar lăsa fără bani UE

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, este de părere că posibilitatea ca Laura Codruța Kovesi să devină procuror general al Parchetului European reprezintă “un măr otrăvit” pentru România. Acesta atrage atenția că rolul fostei șefe a DNA în această poziție este acela de a bloca accesul țării noastre la fondurile europene, după ce, în activitatea derulată la vârful parchetului anticoripție, aceasta a “lichidat” firmele autohtone.

“Ca de obicei, în politica europeană ne ducem, din păcate, după fentă. După împărțirea marilor posturi europene strict între state din Vest, cu Germania și Franța în frunte, am văzut chipuri fericite, la noi, de faptul că asta ar maximiza, în compensație, șansele de a avea postul de procuror șef european pentru Laura Kovesi. Dincolo de faptul că Vestul nu îmi pare deloc interesat, în acest moment, în a acorda «compensații» Estului, ar trebui să ne punem serios întrebarea dacă un asemenea post (presupunând că l-am obține), nu este, de fapt, un măr otrăvit”, scrie Călin Popescu Tăriceanu, pe contul său de Facebook.

Liderul ALDE se teme că rolul principal al Laurei Kovesi “ar fi să ne blocheze, sub pretextul interminabilelor anchete la care se pricepe atât de bine, accesul la fondurile europene. Cu alte cuvinte, UE ne-ar da cu o mână și ne-ar bloca cu două”.

Atac la Dacian Cioloș

Tăriceanu amintește de faptul că multe firme autohtone au fost lichidate, prin suspectarea și anchetarea la nesfârșit a patronilor și managerilor, iar “capitalul românesc a fost călcat efectiv pe cap”, fiind forțat “să lase locul liber pentru investitorii străini care au avut drumul presărat cu petale de flori”. Președintele Senatului l-a atacat dur și pe Dacian Cioloș, unul dintre susținătorii Laurei Kovesi, pe care îl acuză că, în calitate de comisar european, a lovit, prin deciziile luate, în subvențiile agricultorilor români și se teme ca, peste ani, “să nu descoperim cum a îngropat procuroarea europeană Kovesi ce a mai rămas din capitalul românesc”.

Negocieri pentru retragerea contracandidatului Bohnert

La sfârșitul săptămânii trecute, Dacian Cioloș, în calitatea nouă de lider al grupului Renew Europe, a anunțat că a convenit cu Emmanuel Macron realizarea planului de nominalizare a șefului EPPO, “plecând de la sprijinul pe care Laura Codruța Kovesi l-a obținut în Parlamentul European”. Readucerea în discuție a acestei nominalizări are loc în contextul în care presa franceză dezvăluie faptul că procurorul francez Jean Francois Bohnert, contracandidatul lui Kovesi, care se bucură de sprijinul Consiliului, ar fi primit oferta de a deveni conducătorul Parchetului Național Financiar din Paris, lucru care ar conduce, cred analiștii, la renunțarea acestuia la postul de procuror general al Parchetului European. O eventuală retragere a lui Bohnert ar plasa-o pe Kovesi pe prima poziție și ar rămână, practic, singură în această cursă.

Oficial, însă, până în acest moment, nu există vreo certitudine că această retragere ar fi luată în calcul de către procurorul francez.

