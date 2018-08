Tăriceanu: Maior face o greşeală impardonabilă pentru un ambasador, se implică personal în jocurile politice din America

Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, preşedinte al Senatului, a declarat miercuri, în staţiunea Mamaia, că ambasadorul României în SUA, George Maior, face o greşeală impardonabilă pentru un ambasador, şi anume că se implică personal în jocurile politice din America.



"Problema este următoarea, ambasadorul Maior are cuvinte laudative la scrisoarea lui John McCain, care era un adversar pe faţă al preşedintelui Trump, şi critică atitudinea lui Giuliani, care este un susţinător înfocat şi pe faţă al preşedintelui Trump. Cu alte cuvinte, el face o greşeală care este impardonabilă pentru un ambasador, şi anume că se implică personal în jocurile politice din America, între cele două tabere - prezidenţială şi antiprezidenţială, angajând România, pentru că el, acolo, nu este persoană privată, să fim bine înţeleşi. Pentru acest lucru, eu consider că rechemarea lui Maior la Bucureşti este obligatorie", a spus liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, la deschiderea Şcolii politice de vară a organizaţiei de femei a partidului.



Tăriceanu a afirmat că pe el l-a impresionat foarte mult scrisoarea trimisă de Rudolph Giuliani, referitor la climatul existent în România.



"Pe mine, în aceste zile, m-a impresionat foarte mult scrisoarea pe care a trimis-o Rudolph Giuliani, o mare personalitate în Statele Unite, fost procuror general al New York-ului, care s-a remarcat în lupta împotriva mafiei americane şi a avut nişte succese remarcabile, iar apoi a fost primar al New York-ului. (...) Iată un semnal extraordinar de important pe care Giuliani îl transmite către România. (...) Supărarea mea a apărut în momentul în care am văzut reacţia ambasadorului nostru la Washington, domnul Maior. Şi domnul Maior îşi permite să îl ia aşa ... în balon pe Giuliani, dar în schimb, când a fost în urmă cu două-trei săptămâni scrisoarea adresată de John McCain, a avut o serie de cuvinte de apreciere", a susţinut liderul ALDE.



El a adăugat că are îndoieli privind faptul că respectiva scrisoare ar fi fost trimisă de McCain, în condiţiile în care acesta se afla într-o suferinţă extremă, ulterior decedând.



"John McCain, senator, fost candidat la alegerile prezidenţiale americane, a fost, pentru că din păcate s-a stins din viaţă în urmă cu câteva zile, o mare personalitate republicană, care s-a remarcat prin discursul public, dar, în plus de aceasta, el este considerat unul din marii eroi ai războiului din Vietnam. (...) John McCain se pare că ar fi scris o scrisoare pe patul de moarte, eu am mari îndoieli că acea scrisoare a fost scrisă de un om care era într-o suferinţă extremă", a spus Tăriceanu. AGERPRES