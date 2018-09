Tăriceanu: Meleşcanu nu face angajări; nu are niciun fiu

Lucian Alecu

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a infirmat informaţia vehiculată în media potrivit căreia ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, şi-ar fi "angajat" fiul vitreg drept consul al României la Strasbourg, precizând că acesta nu are niciun fiu, ci doar o fiică.



"Nu şi-a angajat fiul vitreg, că domnul Meleşcanu nu face angajări, că nu este patron de firmă. Într-un minister cum este Ministerul de Externe funcţionează anumite criterii de selecţie. A existat o comisie în acest sens. Domnul Meleşcanu vă pot garanta că nu are niciun fiu, are o fiică pe care o cunosc foarte bine. Nu este fiul vitreg. Fiu vitreg înseamnă să adopţi pe cineva. Domnul Meleşcanu, şi vă spun şi aceasta în mod sigur, nu a adoptat pe nimeni", a afirmat joi Tăriceanu, la Palatul Parlamentului. AGERPRES