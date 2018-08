Tăriceanu: Nu am fost "înştiinţat" despre o tentativă de asasinare a liderului PSD

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat, marţi, că nu a fost "înştiinţat" despre o tentativă de asasinare a liderului PSD, Liviu Dragnea.



Întrebat dacă a ştiut despre tentativa de asasinare a lui Dragnea, Tăriceanu a răspuns: "Nu am fost înştiinţat".



"Ameninţare cu moartea, aşa oficială, ca să zic, nu am primit. Sigur că, în ultima perioadă, ca urmare a radicalizării poziţiilor în societate, a unora dintre cetăţeni, unii sunt mai nervoşi şi pot să profereze verbal ameninţări de acest fel. Acum, sigur, dacă lucrurile iau o turnură mai gravă, atunci ştiu cum trebuie să procedez", a declarat Tăriceanu, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă a primit ameninţări.



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a susţinut că, anul trecut, asupra sa a avut loc o tentativă de asasinare. "Am avut anul trecut o tentativă, în aprilie. (...) Au venit patru străini în România (...) şi au stat trei săptămâni aici. Mă rog, am scăpat, dar asta nu înseamnă că mi-am luat pază sau o să-mi iau pază", a spus Dragnea, la Antena 3.