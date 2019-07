Tăriceanu nu exclude o altă alianţă electorală dacă PSD şi ALDE nu vor avea un candidat comun la prezidenţiale

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, nu exclude posiblitatea constituirii unei alte alianţe electorale, în cazul în care PSD şi ALDE nu vor avea un candidat comun la alegerile prezidenţiale.



"Voi vedea dacă pot, împreună cu colegii mei, să găsim o altă formulă de alianţă care să ne crească şansele", a declarat Tăriceanu duminică, la Antena 3.



Preşedintele ALDE nu a exclus varianta unei alianţe electorale cu Pro România.



"Dacă vom merge cu mai mulţi candidaţi, riscurile legate de a nu ajunge în turul doi sunt foarte mari (...) şi candidaturile separate, dacă vom hotărî aşa, pot să aducă în timpul campaniei o anumită stare de tensiune (...) şi nu cred că coaliţia noastră va ieşi în aceste condiţii mai întărită în noiembrie din alegerile prezidenţiale", a mai spus preşedintele ALDE.



El a adăugat că a discutat cu colegii despre o posibilă candidatură a sa, aşteptată de mulţi din ALDE şi chiar din PSD, dar pentru acest lucru este nevoie de "o susţinere cât mai largă".



"Împreună cu colegii mei am analizat acest lucru şi mă îndrept spre o candidatură, dar această candidatură ar fi mult mai util să aibă o susţinere cât mai largă, adică să fie din partea coaliţiei PSD şi ALDE şi poate chiar mai mult. Am văzut că există o aşteptare din partea susţinătorilor noştri, mă refer şi la cei din ALDE şi din PSD, de a avea o candidatură cât mai puternică. Am văzut şi sondajele (...) şi cred că un asemenea candidat, cu susţinere comună, are toate şansele să se opună cu succes actualului preşedinte. Dacă nu vom reuşi să avem un candidat comun cu PSD-ul, după data de 22 iulie, vom vedea cum vom configura o alianţă care să aibă un candidat cu şanse", a spus Tăriceanu.



Întrebat dacă există riscul ca subiectul desemnării candidatului la alegerile prezidenţiale să ducă la destrămarea coaliţiei PSD-ALDE, preşedintele Senatului a răspuns: "Eu întotdeauna acord tot respectul şi consideraţia pentru partenerii politici şi acest lucru cred că s-a văzut în aceşti doi ani şi jumătate de când am format coaliţia de guvernare, însă dincolo de orgolii cred că trebuie să avem ceva pragmatism politic, realism politic şi să vedem care este poziţionarea posibililor candidaţi (...), de aici trebuie să pornească şi analiza, şi decizia". AGERPRES