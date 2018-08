Tăriceanu: "Problema reunificării forţelor liberale este una falsă"

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE, a declarat că nu a purtat nicio discuţie cu preşedintele Klaus Iohannis pe tema ruperii ALDE de PSD şi formării unei noi majorităţi parlamentare, adăugând că problema reunificării forţelor liberale este una falsă, având în vedere că PNL, în prezent, este "cântăreţul regimului instituţiilor de forţă, represive, ale statului".

"Nu, nu am avut nicio discuţie, nici concretă, nici abstractă. Da, am văzut că este o anumită tensiune, o anumită frământare, prilej de speculaţii nemaivăzute. Primul lucru pe care doresc să-l subliniez este că spre deosebire de modul în care au funcţionat în România, până acum, alianţele şi modul în care cred că foarte mulţi observatori, analişti, oameni politici s-ar fi aşteptat să funcţioneze coaliţia dintre PSD şi ALDE, cred că aţi observat că nu a existat niciun singur moment în care ALDE să condiţioneze funcţionarea coaliţiei sau să şantajeze, ca să spun mai direct: vrem cutare, nu, avem şi alte alternative, niciun moment. (...) Întotdeauna am încercat ca diferenţele de abordări să le rezolvăm între noi şi să ne preocupăm de lucrurile importante", a declarat Călin Popescu-Tăriceanu, marţi seară, la Antena 3, întrebat dacă a avut discuţii cu preşedintele Klaus Iohannis pe tema creării unei alte majorităţi parlamentare şi ruperii ALDE de PSD.

Preşedintele ALDE a subliniat că săptămâna trecută în contextul dezbaterii privind lansarea Asociaţiei "Mircea Ionescu-Quintus" a avut un bun prilej să spună ceea ce gândeşte pe tema reunificării forţelor politice liberale.

"Eu am luat cuvântul şi am spus aşa: dragii mei, ca să discutăm despre o reunificare liberală sau a centrului-dreapta pe scena politică nu trebuie să vorbim din punctul de vedere al partidului, pentru că fiecare partid îşi doreşte să fie mai mare. Poate PNL îşi doreşte să înghită ALDE, poate ALDE îşi doreşte să înghită PNL, poate PNL îşi doreşte nu ştiu ce să facă cu USR-ul şi aşa mai departe, (...) dar pentru mine un partid politic nu e decât un vehicul care reuneşte persoane care împărtăşesc aceleaşi valori, aceleaşi idealuri, aceleaşi principii. Şi la acest capitol, PNL-ul ce este astăzi, este partidul care este cântăreţul regimului instituţiilor de forţă, represive, ale statului care a îngăduit şi laudă acţiunile care au vizat călcarea în picioare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, adică este total opusul a ceea ce se vrea a fi un adevărat şi autentic partid liberal. Deci, nu avem ce să discutăm, pentru că pe mine în politică nu mă animă dorinţa de a participa, de a fi membru într-o structură politică, ci mă animă dorinţa de a milita pentru aceleaşi valori cu cei care împărtăşesc acele valori, da. Şi nu suntem în situaţia asta, deci discuţia nu are rost să existe sau să continue sub nicio formă. (...) După părerea mea este o falsă problemă care nu-şi are niciun fel rostul să fie discutată mai mult ", a mai declarat Tăriceanu.

