Tăriceanu: Nu vreau să fac parte dintr-o guvernare impotentă

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, ieri, în cadrul unui interviu-fluviu, că nu este deloc mulțumit cu decizia PSD de a face o remaniere și nu o restructurare guvernamentală. “Am văzut în ultimele zile şi foarte multe comentarii neavenite, aprecieri că ALDE şantajează premierul sau PSD. Nu poate fi vorba despre un asfel de lucru, pentru că nu cerem nimic. Nu am cerut posturi guvernamentale, avem. Nu am cerut alte poziţii sau avantaje care să poată să îndreptăţească folosirea acestui termen. Am avut însă o discuţie cu doamna premier în care, bazat pe experienţa mea de premier, i-am recomandat să încerce să gândească o restartare a guvernării, în sensul de a-i da posibilitatea să treacă din această defensivă în care se află Guvernul, şi practic şi coaliţia, de o bună bucată de vreme, într-o situaţie de ofensivă. Pentru asta ar fi fost nevoie şi ar fi nevoie de câteva lucruri esenţiale: un program de guvernare regândit pe baza programului de guvernare care a fost votat în Parlament, o asumare a obiectivelor care se pot realiza până la termen, o propunere de noi obiective, o reformă a unor instituţii ale statului şi nu în ultimul rând o restructurare a echipei guvernamentale”, susține Tăriceanu.

Acesta a adăugat că a auzit că sunt critici care consideră că ALDE nu doreşte să iasă de la guvernare, “că eu am să-mi pierd funcţia de preşedinte al Senatului. Complet greşit. Nu vreau să fac parte dintr-o guvernare impotentă. Am auzit şi alte expresii de genul «câinele nu pleacă de la măcelărie» , vedeţi proverbe savante din popor, eu vreau să îi anunţ pe foarte mulţi că colegii mei sunt vegetarieni", conchis liderul ALDE.