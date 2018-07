Tăriceanu: Numirea lui Kovesi la Parchetul General, un gest de aroganţă şi sfidare

Victor Stroe

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat joi seară, într-o emisiune televizată, că delegarea fostei şefe a Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Laura Codruţa Kovesi, la Parchetul General reprezintă un "gest de aroganţă şi sfidare" din partea procurorului general Augustin Lazăr.



"Decizia pe care a luat-o de a o numi pe Kovesi într-o funcţie la Parchetul General este un gest de aroganţă, de sfidare. Adică, este revocată pentru nişte motive foarte serioase, printre care două decizii clare şi lipsite de orice echivoc ale Curţii Constituţionale care o priveau direct, plus alte motive prezentate în cererea de revocare a ministrului Tudorel Toader şi tu o numeşti în altă funcţie', a declarat Călin Popescu-Tăriceanu la Antena 3.



Acesta a afirmat că a observat de mai mult timp la procurorul general Augustin Lazăr o "apetenţă pentru politică", ceea ce denotă că nu-şi cunoaşte statutul şi atribuţiile.



"De multă vreme am văzut că procurorul Lazăr are apetenţă pentru politică. A devenit un om politic, face declaraţii politice tot timpul. Tot timpul ne atrage nouă atenţia ce trebuie să facem, cum trebuie să facem politica penală şi cum nu trebuie să o facem, asta ca să vedem că nu-şi cunoaşte bine statutul şi atribuţiile pe care le are. Deci, gesturile astea şi atitudinile astea mie mi se par cu totul şi cu totul anormale şi nu am văzut în alte ţări ca procurorul general să se interfereze în aceste chestiuni care ţin de latura politică", a spus Tăriceanu.



În opinia sa, atitudinea procurorului general demonstrează, de asemenea, că "nu înţelege ce înseamnă statul de drept într-o ţară democratică" şi că, probabil, vede statul de drept "aşa cum era în perioada comunistă", în care Lazăr "s-a format ca profesionist şi ca mentalitate".



Fosta şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, a fost delegată de procurorul general Augustin Lazăr la Ministerul Public, în funcţia procuror la Serviciul de îndrumare şi control din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 11 iulie, unde va avea atribuţii în implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2016-2020. AGERPRES