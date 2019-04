Tăriceanu: Pentru a putea face modificări de esenţă în justiţie trebuie să ajungem la un consens politic major

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat marţi seară că se impune un consens politic major pentru a face modificări "cu adevărat" de esenţă în justiţia din România iar acest lucru ar însemna "retragerea influenţei politice din justiţie".



"Pentru a putea face modificări cu adevărat de esenţă în justiţia din România trebuie să ajungem la un consens politic major. Acest consens politic major înseamnă retragerea influenţei politice din justiţie, care a început în urmă cu aproape 15 ani şi care a fost preluată de la fostul preşedinte de actualul preşedinte. Atât timp cât încă se vor utiliza culoarele din justiţie, se vor utiliza tacticile, tehnicile care au fost, din păcate, folosite în aceşti ultimi ani, justiţia nu va fi independentă şi vom accentua această fractură gravă care există în societatea românească", a afirmat Tăriceanu, într-o intervenţie telefonică la România TV.



Tăriceanu a mai spus că achitarea definitivă în dosarul în care a fost învinuit de mărturie mincinoasă este "o mulţumire", însă a menţionat că cei aproape patru ani cât a durat procesul au fost un coşmar pentru el, pentru colegii de partid şi pentru familia sa.



"Un coşmar, un teribil coşmar pentru mine, pentru colegii mei din partid, pentru familia mea. Sigur că după aproape patru ani e o mulţumire pentru mine, pentru că am fost achitat, dar nu am cum să nu-mi pun întrebări cu privire la motivele pentru care s-a ajuns aici. Nu am cum să nu mă întreb de ce România a ajuns să fie republica procurorilor şi, mai ales, ce facem în continuare ca să schimbăm această stare de fapt", a declarat el.

AGERPRES