Tăriceanu: Pledez cu insistenţă pentru o dezbatere a legii bugetului în Parlament

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a pledat marţi pentru o dezbatere şi adoptare în Parlament a proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2020 şi nu prin angajarea răspunderii, pentru a nu exista "derapaje democratice".



"Problema care se pune este cea legată de asumarea răspunderii sau de dezbaterea în Parlament (...) Noi am declarat că vom face o opoziţie loială cetăţeanului. Cred că este în folosul cetăţenilor ca dezbaterea bugetului să aibă loc în Parlament. Este important ca Parlamentul, principala instituţie a democraţiei, să nu fie scurtcircuitată. Pledez cu insistenţă pentru o dezbatere a bugetului în Parlament şi îl încurajez, în acest sens, pe premierul Orban, să vină în Parlament la această dezbatere. Varianta asumării răspunderii nu este o variantă mai scurtă, pentru că unul dintre considerente este acela de a avea un buget până la sfârşitul anului. Dar ştim foarte bine că asumarea răspunderii poate fi atacată la CCR. Celelalte asumări au fost deja atacate şi CCR a dat termen pe 29 ianuarie. Deci şi pe asumarea răspunderii pe buget nu vom avea un termen mai devreme de 29 ianuarie, deci nu va intra bugetul în vigoare decât la începutul lui februarie. Deci problema rapidităţii iese din discuţie", a afirmat Tăriceanu, marţi, după şedinţa Biroului Executiv al ALDE.



El susţine că o întârziere de două săptămâni în adoptarea bugetului "nu periclitează în niciun fel execuţia bugetară" şi a recomandat o discuţie între Guvern şi partidele parlamentare pentru a conveni adoptarea "cât mai rapidă" a acestei legi în Parlament.



"Insist pentru ca ceea ce spunem în spaţiul public despre instituţiile democratice, respectul pe care îl datorăm cetăţenilor şi instituţiilor, să se regăsească şi în demersul concret prin care legea bugetului este adoptată. Mi-aş permite chiar să îi sugerez premierului să facă o discuţie cu toate partidele parlamentare, inclusiv cu PSD, pentru a conveni asupra modalităţilor de adoptare cât mai rapidă a bugetului, fără să existe riscul unor derapaje, în Parlament, în ceea ce priveşte solicitări iraţionale, de măriri a unor cheltuieli. Trebuie să ne încadrăm într-un anumit deficit bugetar. Deja am vazut în plafoanele aprobate pentru buget deficitul prognozat la 3,6% din PIB şi este de dorit ca acest plafon, cu excepţia cazului în care nu sunt bani alocaţi pentru investiţii, să trebuiască să fie respectat", a adăugat Tăriceanu.



Potrivit liderului ALDE, "legea bugetului este de un alt grad de magnitudine, de o altă importanţă".



"Este cea mai importantă lege care se dezbate şi se adoptă în Parlament pe parcursul unui an, pentru că de conţinutul bugetului depinde funcţionarea întregii ţări. (...) Noi am votat instalarea acestui Guvern, însă nu vreau să existe derapaje democratice. Vreau să înţelegem că suntem totuşi partide care avem un anumit respect pentru Constituţie, pentru regulile democratice şi acest lucru trebuie să se vadă şi în practică".



Despre o eventuală dublare a alocaţiilor pentru copii, Tăriceanu a spus: "Lipsa de dialog între partidele parlamentare poată să ducă la tot felul de propuneri care nu sunt sustenabile. Nu putem să majorăm cheltuielile decât în măsura în care avem şi veniturile necesare asigurate, ceea ce în momentul de faţă este o problemă". AGERPRES