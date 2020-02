Tăriceanu preia mesajul USR și vorbește despre un blat între PSD și PNL pentru anticipate

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, duminică, la evenimentil organizat de Pro România, că între PSD și PNL există un blat, lăsând să se înțeleagă că debutul acestei înțelegeri a fost realegerea lui Klaus Iohannis în funcția de președinte al României și că obiectivul sunt alegerile parlamentare anticioate. În mod bizar, același mesaj este promovat de liderul USR, Dan Barna, care încearcă să-l convingă pe însuși Rareș Bogdan de existența acestui blat.

„După ce am asistat la un blat al celor două partide mari la prezidenţiale, am avut această şaradă cu alegerea primarilor în două tururi. Au ales să sacrifice alegerea primarilor pentru a încerca să forţeze anticipate. Am mari semne de întrebare. Pare să fie un nou blat între cele două partide mari. Pentru faţadă, nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase”, a declarat preşedintele ALDE.

Concret, Tăriceanu lasă, astfel, de înțeles, că “obsesia” PSD de a avea propriul candidat la alegerile prezidențiale din 2019, în detrimental susținerii candidaturii sale pentru prima funcție n stat, atr fi rezultatul aceluiași blat. Aceași top de mesaj a fost promovat, la sfârșitul săptămânii trecute, și de liderul USR, Dam Barmna, într-un dialog pe care l-a avut, la un post de televiziune, cu prim-vicepredintele liberalilor, europarlamentarul Rareș Bogdan, căruia i-a atras atenția că PNL nu a respectat nimic din ce a promis USR și că între PNL și PSD există un blat. Rareș Bogdan a infiormat vehement o asemenea teorie. „Nu ştiu cum voi reuşi să conving că nu există niciun fel de blat între PNL şi PSD. Acelaşi interes referitor la anticipate există, într-adevăr. Eu cred că România are nevoie de anticipate, cu analiză foarte corectă asupra ordonanţelor asumate de noi. Este imperios necesar să ajungem la alegeri anticipate. Ne-ar fi plăcut să avem şi două tururi de scrutin, dar urmăriţi ce face doamna Weber. Era pregătită să atace această ordonanţă şi ne-ar fi blocat. Astăzi, România nu poate continua aşa. Am guvernat trei luni de zile şi am făcut lucruri extraordinare”, a declarat europatrlamentaru.

Gerea cere demisia liderului ALDE

Tăriceanu a intrat, recent, sub “tirul” propriilor colegi de partid. Vicepreședuintele ALDE, Andrei Gerea, i-a cerut, la sfârșitul săptămânii trecute, demisia lui Tăriceanu din funcția depreședinte al partidului, acuzându-l pe acesta că pune umărul la disoluția ALDE. “Toate acțiunile noastre au avut ca unic scop proiectul pentru candidatura domnului Tăriceanu la Președinția României, prin deciziile luate acest proiect a fost îngropat și partidul a intrat pe o pantă descendentă. Am rupt alianța de guvernare cu PSD și ne-am avântat în opoziție și într-o aventură politică alături de Pro România (de care am aflat pe Facebook). Ne-am apucat să strângem semnături pentru domil Tăriceanu pentru ca, peste noapte, să aflăm că domnul Tăriceanu renunță la candidatura pentru care am ieșit de la guvernare, în favoarea unui candidat din afara partidului. Această soluție nu numai că nu a servit intereselor ALDE, dar a dus și la ratarea proiectului cu Pro România. Fără prea multe regrete, din nou ne-am avântat, de data aceasta în dărâmarea guvernului PSD și susținerea guvernului PNL”, a scris Andrei Gerea pe contul său de socializare.

Culmea politicii. Să dai jos un partid de la putrere, să ajuți la instalarea altuia la guvernare, după care să suspectezi o înțelegere între cele două