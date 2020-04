Președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, propune organizarea celui mai mare și mai complex spital din România la Romexpo, în contextul epidemiei de coronavirus, potrivit unei postări făcute pe contul său de Facebook.

„In urma cu cateva zile i-am vazut pe toti mai marii nostri in vizita la un spital militar de protocol ridicat repede ca sa poata sa-si faca ai nostri conducatori poze pentru televizuni. Spitalul are 162 de paturi si, deci, poate gazdui 162 de pacienti. O sa spuneti: mai bine asta decat nimic si poate aveti dreptate. Dar sa va spun ce cred eu ca ar fi putut sa faca cei 7 magnifici in loc sa stea buluc la taiat panglici.

Sa se ia de mana unul pe altul, ca vad ca nu umbla decat in haita, si sa mearga sa vada pavilioanele de la Romexpo (asa cum se intampla in Spania cu salile de sport sau in Italia). Acest complex are, pe langa pavilionul central, vreo 10-12 pavilioane mai mici dar suficient de mari ca sa primeasca fiecare sute de paturi de spital. Ele stau goale in vreme ce spitalele gem de bolnavi si cei care sufera de apendicita primesc la pachet si un coronavirus.

In acest complex expozitional se poate organiza, in conditii de siguranta, cel mai mare si mai complex spital pe care Romania poate sa-l aiba. Trebuie igienizat si dezinfectat. Trebuie compartimentat si dotat cu echipamente. Trebuie facute locuri de cazare si odihna pentru personalul medical.

Aceasta zona are parcari uriase si spatii de depozitare fara numar. Se poate amenaja intr-un pavilion cea mai mare bucatarie care s-a inventat in Romania. Aduceti toti bucatarii din Bucuresti, care astazi stau cu restaurantele inchise. Aduceti toate camerele frigorifice care acum stau goale prin diverse depozite. Aduceti toti furnizorii de medicamente sub acelasi acoperis ca sa fiti siguri ca nu va lipsi nimic. Aduceti armata sa securize perimetrul. Nimeni nu intra, nimeni nu iese. Sa va mai spun?”, a scris președintele ALDE pe Facebook.

De asemenea, Tăriceanu scrie că modelul Romexpo poate fi aplicat peste tot în țară, prin amenajarea sălilor de sport sau altor spații.

„Daca ne uitam la ce s-a intamplat in Italia si Spania și la ce ne comunica specialistii, probabil ca mai avem 2-3 saptamani pana la varful crizei. Acela va fi momentul in care spitalele si personalul medical vor intra in colaps, cand oamenii vor sta pe jos si toti vom plange. Inca nu e tarziu ca intr-un efort supraomenesc sa se mai poata organiza spatii, ca pavilioanele expozitionale, in spitale ad hoc. Dar asta inseamna sa o lasam cu vizitele si apelurile inutile la televizoare si sa va puneti mintea la contributie. Modelul ROMEXPO poate fi extins peste tot in Romania unde exista Sali de sport sau alte spatii care pot fi amenajate. Asta va lasa locuri in spitale si pentru cei care au alte boli. De fapt cei cu alte boli sint cei mai expusi pentru ca organismul lor, deja slabit, nu mai rezista la lupta cu virusul.”, mai scrie acesta.