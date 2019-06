Tăriceanu referitor la anticipate: Parlamentarii coaliţiei, ai puterii, nu sunt dispuşi să se lanseze în astfel de aventuri

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a calificat luni seara drept "scenarii aşa, fantastice" ideea organizării unor alegeri anticipate şi a afirmat că parlamentarii coaliţiei guvernamentale "nu sunt dispuşi să se lanseze în astfel de aventuri".



Întrebat despre posibilitatea ca moţiunea de cenzură introdusă de Opoziţie să treacă şi despre posibilitatea organizării de alegeri anticipate, Tăriceanu a răspuns că este greu de crezut că parlamentari puterii ar putea vota moţiunea de cenzură.



"Am impresia că domnul Cioloş nu prea a citit Constituţia ca să ştie cum funcţionează mecanismele astea în caz de cădere a guvernului, deci ceea ce pot să vă spun este că parlamentarii coaliţiei, ai puterii, nu sunt dispuşi să se lanseze în astfel de aventuri ( alegeri anticipate n.r.). Astea sunt scenarii aşa, fantastice. Totuşi, până la urmă, cred că parlamentarii coaliţiei au responsabilitatea unei stabilităţi politice. Sigur că cei care sunt în Opoziţie, cum e Orban, care nu are experienţă guvernamentală, n-a avut funcţii de răspundere, n-a avut responsabilităţi, îi e foarte uşor să vorbească, să dea din gură şi să spună tot felul de elucubraţii", a declarat Tăriceanu, la postul România TV.



Liderul ALDE a subliniat că moţiunea de cenzură nu are şase să treacă.



"Entuziasmul provocat de rezultatul la alegerile din 26 mai a făcut opoziţia să umfle un balon care se numeşte moţiunea de cenzură. După cum am văzut, chiar de săptămâna trecută unul din liderii PNL, doamna Turcan, a înţepat uşor balonul cu un ac ca să se mai reducă presiunea pentru că şi-au dat seama că nu vor avea această majoritate şi încercările pe care le-au făcut şi la noi şi la cei de la PSD, după cum ştiţi, au eşuat. Toată lumea astăzi este clar lămurită că moţiunea nu are niciun fel de şanse", a adăugat Tăriceanu.



Referitor la faptul că parlamentari de la ALDE ar fi fost contactaţi de lideri ai opoziţiei pentru a susţine moţiunea de cenzură, Tăriceanu a susţinut că ar fi "o mişcare proastă" şi că opoziţia "stă rău" în ce priveşte numărul de voturi.



"Nu ştiu (despre faptul că membri ALDE ar fi fost contactaţi de preşedintele PNL n.r.), dar dacă a ajuns Orban să promită locuri de miniştri la cei care sunt azi în coaliţia majoritară înseamnă că stă rău de tot cu număratul voturilor şi nu ştiu cum o să explice lucrul acesta propriilor membri de partid (...) Cred că e o mişcare foarte proastă să procedezi în felul ăsta şi să încerci să oferi locuri de parlamentari şi de miniştri pentru câteva locuri în Parlament. (...) E greu de presupus că parlamentarii puterii ar putea să procedeze aşa cum şi-ar dori cei din opoziţie, adică să vină să voteze alături de opoziţie moţiunea de cenzură", a mai spus Călin Popescu Tăriceanu.



Preşedintele Senatului a adăugat că moţiunea de cenzură reprezintă un exerciţiu democratic.



"Moţiunea de cenzură eu o văd ca pe o exerciţiu democratic pe care opoziţia trebuie să-l facă, poate să-l facă şi e bine să-l facă, eu nu vreau să critic faptul că au decis să organizeze o moţiune de cenzură, ce mi s-a părut nesăbuit a fost ridicarea nivelului aşteptărilor la un nivel nemaiîntâlnit până acum, (...) că după părerea lor guvernul gata, cade. (...) Probabil că o să ne mai întâlnim până la sfârşitul mandatului cu moţiuni de cenzură, opoziţia poate în fiecare sesiune să depună câte o moţiune de cenzură. (...) Da, eu cred că dacă îşi doreşte (premierul Viorica Dăncilă n.r) acest lucru, posibilitatea de a şi-l duce până la sfârşit (mandatul n.r) există", a conchis Tăriceanu. AGERPRES