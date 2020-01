Tăriceanu: România poate să fie mai mult decât este astăzi, România poate fi o forţă a Europei

România poate să fie mai mult decât este astăzi, poate fi o forţă a Europei, iar românii trebuie să se gândească la ţara pe care doresc să o aibă, să o construiască acum şi să o lase generaţiilor viitoare, afirmă preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, în mesajul pe care l-a transmis vineri de Ziua Unirii Principatelor Române.



"De mai bine de 160 de ani românii de pe o parte şi alta a Milcovului se strâng şi încing hora unirii, se bucură şi sărbătoresc. Apoi se aşterne tăcerea. Uităm că Unirea nu se face doar o dată pe an şi nu o celebrăm doar prin discursuri. Unirea trebuie să o facem fiecare dintre noi şi în fiecare zi. Aşa cum, acum mai bine de 160 de ani, Brătienii mergeau în marile capitale europene - Berlin, Paris - să se lupte pentru interesele României, tot aşa trebuie să facem şi noi astăzi. Locul în Europa pe care Brătienii ni l-au lăsat trebuie consolidat în fiecare zi. Unirea Principatelor nu trebuie să rămână doar pe hârtiile din Cancelarii. Ea trebuie să ajungă în lumea reală, prin autostrăzi care să facă adevărata unire, prin căi ferate rapide care să permită fluenţa persoanelor şi mărfurilor, printr-o infrastructură care să aducă investiţiile de care Moldova are atâta nevoie, la oameni care să aibă o viaţă mai bună", arată Tăriceanu în mesajul său.



Liderul ALDE subliniază că este nevoie de mai mult curaj şi determinare pentru ca România să devină o forţă a Europei.



"În fiecare an vorbim despre ţara pe care am moştenit-o de la înaintaşii noştri, despre curajul de care au dat dovadă, despre viziunea acestora. Anul acesta vă propun să ne gândim şi la ţara pe care ne dorim să o avem, să o construim acum şi cum vrem să arate ţara pe care vrem să o lăsăm celor ce vin după noi. Eu cred că România poate să fie mai mult decât este astăzi. România poate fi o forţă a Europei. Ne trebuie doar mai mult curaj şi determinare", punctează Călin Popescu-Tăriceanu.



La 24 ianuarie este sărbătorită în întreaga ţară Ziua Unirii Principatelor Române. În acest an, se împlinesc 161 de ani de la unirea Moldovei cu Ţara Românească sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), fiind considerat primul pas important pe calea înfăptuirii statului naţional unitar român. AGERPRES