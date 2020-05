Tăriceanu susține că mărirea pensiilor cu 40% poate fi una dintre cheile relansării României

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a declarat, joi, că deși orice om politic care susține mărirea pensiilor cu 40%, potrivit legii, este considerat un sinucigaș politic, el susține că această măsură poate fi una dintre cheile relansării României.

”Știu că orice om politic care, în această clipă, susține mărirea pensiilor cu 40%, conform legii, este considerat un sinucigaș politic. Cine să aibă curajul să facă o asemenea propunere când aproape jumătate de milion de concetățeni ai noștri și-au pierdut locurile de muncă și încă pe atâția s-au întors din străinătate și se uită după unul? La asta se adaugă propaganda găunoasă a guvernului care ne spune în fiecare zi cum fiecare bănuț trebuie băgat în relansarea economică și cum nu mai e loc și pentru pensionari. Doar spune… pentru că de fapt banii se duc în pușculițele de partid prin contracte oneroase date pe sub mână”, a scris pe Facebook Călin Popescu Tăriceanu.

El susține, însă, că există însă și o altă abordare. Una curajoasă, una pro piață, una care să nu facă din mărirea pensiilor cea mai mare catastrofă care ni se poate întâmpla ci o reală oportunitate.

”Haideți să vedem ce se întâmplă dacă se măresc pensiile cu 40% de la 1 septembrie, așa cum e legea: 1. Se va face dreptate socială pentru mai mult de 1 milion de pensionari care trăiesc cu mai puțin de 800 lei pe lună. Da, sunt oameni care nu au stagii complete de muncă sau au lucrat toată viața la cooperativa agricola, dar tot concetățeni de-ai noștri sunt. Și toți știm că nu se poate trăi cu 800 lei pe lună. Acești bani suplimentari pe care îi vor încasa se vor întoarce rapid în economie pentru că ei își vor cumpăra cele necesare traiului (alimente, medicamente, îmbrăcăminte, sau utilitățile necesare). Banii lor vor întreține focul producției de bunuri și vor permite zeciilor de mii romani care astazi stau in somaj technic sa se reintoarca la muncă. Adică statul nu va mai da ajutoare sociale. În plus taxele și impozitele pe produse și pe muncă vor întoarce în visteria statului aproape jumătate din banii pe care i-au dat la mărire. Ca sa fie clar pentru toti: marirea cu 40% a acestor pensii mici este o chestiune de viata sau de moarte! Cine crede ca acesti concetateni ai nostri vor putea trai cu 800 de lei pe luna se minte! 2. Vor mai fi cel puțin alte 2,5 milioane de români care sunt acum cu pensii până în 1500 lei și care vor primi o sumă de bani care le va face viața mai bună. Și ei vor cheltui acești bani pe bunuri de strictă necesitate și vor întoarce banii în economie. Cu câștigurile despre care am vorbit: locuri de muncă și venituri la buget”, a exemplificat președintele ALDE.

”În această clipă guvernul Orban se mândrește cu principala lui realizare: ajutor de șomaj tehnic pentru mai bine de un million de români. A fost un ajutor social necesar în fața unei crize care a înghețat economiile. Dar acești oameni nu vor să stea acasă pe ajutor de șomaj. O dată pentru că banii sunt puțini, și în al doilea rând pentru că ei sunt oameni activi care nu vor să stea cu mâna întinsă la guvern. Dar locurile lor de muncă depind de consumul mărfurilor sau serviciilor pe care ei le produc. Și în acest ciclu o mărire consistentă a veniturilor pentru cât mai mulți oameni poate fi cheia succesului. De ce să dăm ajutoare pentru stat acasă când putem să încurajăm consumul mărind pensiile așa cum ne-am angajat? Dacă guvernantii nu ar pleca de la premisa greșită că mărirea pensiilor este doar o pomană pe care o fac pensionarilor, le-ar fi mai ușor să ia decizia corectă. Dacă s-ar gândi că pensionarii de azi au susținut la rândul lor alți pensionary, nu li s-ar părea că mărirea pensiilor este un cadou nemeritat”, a adăugat Tăriceanu.

Totodată, liderul ALDE apreciază că mărirea cu 10% a pensiilor ar fi un ”cadou otravit”, pentru că această mărire nu acoperă nici măcar creșterea prețurilor din septembrie 2019 în septembrie 2020.

”Știu, o să fiu pus la colț de oamenii sistemului, de politrucii guvernului, de analiștii care își iau soldele de la pădure, de toți neavenitii care nu au creat un loc de muncă și nu au plătit o chenzină în viața lor, dar realitatea este cea pe care v-o spun: mărirea pensiilor cu 40% poate fi una dintre cheile relansării noastre”, a conchis Călin Popescu Tăriceanu.

(sursa: Mediafax)