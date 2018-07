Tăriceanu: „Voi susține necondiționat o decizie a Coaliției de a demara procedura de suspendare”

Călin Popescu Tăriceanu a declarat în emisiunea „Sinteza Zilei” despre ce decizie a luat coaliția de guvernare privind suspendarea președintelui.

„Nu există o astfel de evaluare că refuzul președintelui poate fi trecute în registrul gesturilor politice. Deciziile CCR sunt obligatorii, dacă una din instituțiile statului nu respectă, atunci orice cetățean are dreptul dacă mai respectă hotărârile justiției. Pe de altă parte, și eu m-am exprimat, Constituția nu dă alte instrumente pentru obligarea președintelui, avem măsura extrema a suspendării. Eu am spus că trebuie bine cântărită, pentru că poate crea și alte probleme. Voi susține necondiționat o decizie a coaliției de a demara procedura de suspendare. Eu nu voi accepta niciodată ca drepturile și libertățile cetățenilor să fie încălcate, derogări de la statul de drept. Dacă vom considera că trebuie luată, vom merge înainte. Am primit ecouri relative la numărul insuficient de voturi care ar fi în acest moment pentru a demara acest proces. Parlamentul ar fi fost deja în vacanță, trebuie să facem o contabilizare dacă vrem în perioada următoare pe ce putem să contăm. Vom lua toate măsurile necesare, în cazul în care vom lua această decizie,” a explicat Tăriceanu la Antena 3.