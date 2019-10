Tăriceanu: Vom susţine învestirea Guvernului PNL

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat marţi, după cea de a două rundă de negocieri cu premierul desemnat, că va merge în Biroul Politic Executiv al partidului unde va susţine să se dea votul în favoarea învestiturii Guvernului PNL.



"Am discutat şi astăzi am finalizat, erau mici retuşuri pe care a trebuit să le facem. Concluzia ca atare este că împreună cu colegii mei ne vom prezenta în zilele următoare în faţa Biroului Politic Executiv al ALDE unde vom susţine ca Biroul să dea votul în favoarea învestiturii domnului Orban în fruntea viitorului Guvern", a precizat Tăriceanu.



El a adăugat că se va semna şi un acord scris privind susţinerea învestirii Guvernului PNL, Tăriceanu arătând că s-a căzut de acord asupra tuturor celor 12 condiţii pe care le-a prezentat la întâlnirea precedentă cu prim-ministrul desemnat.



"A doua întâlnire oficială pe care am avut-o în formaţie completă, împreună cu colegii mei, membri ai delegaţiei, mi-a permis să finalizăm discuţiile pe documentul pe care l-am prezentat la întâlnirea precedentă cu cele 12 condiţii şi cerinţe pe care noi le-am formulat şi pot să vă spun că am căzut de acord asupra tuturor, fie că este vorba de formula guvernului, şi anume guvern monocolor, fie că este vorba despre zona economică unde am convenit asupra necesităţii înfiinţării unui fond de investiţii care să poată să finanţeze anumite proiecte de interes major pentru economia românească", a afirmat liderul ALDE. AGERPRES