Tăriceanu vrea să știe cine a permis plecarea românilor în Germania

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, explică de ce e nevoie de anchetă în cazul românilor plecaţi la muncă în Germania în plină pandemie de coronavirus.

"De cand am spus ca Operatiunea „Sparanghelul” merita o comisie de ancheta parlamentara, am luat zeci, sute de scatoalce, sub forma comentariilor, de la celebrii hashtagi. Simt nevoia sa ma explic.

NU VREM SA ANCHETAM DE CE AU PLECAT ROMANII LA MUNCA IN GERMANIA!!! Pentru ca am vazut ca asta e tema imbratisata de criticii mei. Nu anchetam de ce au plecat romanii pentru ca este dreptul fiecarui roman sa aleaga unde vrea sa traiasca si sa munceasca! Eventual am putea ancheta de ce acolo unde sunt peste 100.000 de persoane infectate cu coronavirus se poate munci, iar in Romania, unde sunt sub 7.000 (daca e sa ne luam dupa autoritati), nu se poate.