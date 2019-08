Tensiuni mari în Alianța USR-PLUS

Liderii Alianţei 2020, USR-PLUS, par să nu se mai înţeleagă. Conform surselor Antena 3, Dan Barna i-ar fi reproşat lui Dacian Cioloş că emite opinii în spaţiul public, de multe ori în numele Alianţei, fără o consultare în prealabil.

Mărul discordiei îl reprezintă paritatea dintre cele două partide. Concret, Dan Barna i-ar fi reproşat lui Dacian Cioloş că a lansat mai multe opinii în spaţiul public, dar şi atacuri la adresa unor lideri politici, fără o consultare în prealabil în interiorul Alianţei. În plus, s-ar părea că cei de la PLUS îşi doresc mai mult decât le poate oferi USR, în condiţiile în care oricum PLUS nu este partid parlamentar.

Conform surselor Antena 3, alianţa este menită să reziste doar până la alegerile prezidenţiale, acolo unde Dan Barna este printre favoriţii la intrarea în turul 2. Astfel, pentru fiecare rundă de alegeri ar urma să fie făcut un nou pact între cele două partide.

Sunt tensiuni mari între liderii celor două partide, lucru observat şi prin faptul că negocierile pentru pactul de la alegerile prezidenţiale au durat mai bine de o lună.