Teodorovici a vorbit despre intenția de a candida la prezidențiale

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunţat duminică, pe pagina sa de Facebook, că ''şi-a exprimat deschiderea'', de a participa la competiţia din partid pentru desemnarea celui mai bun candidat la alegerile prezidenţiale, pentru a arăta că un preşedinte poate să facă, nu doar să vorbească sau să tacă.



"Da, mi-am exprimat deschiderea pentru a participa la competiţia internă în PSD pentru desemnarea celui mai potrivit candidat la alegerile prezidenţiale. Da, m-am gândit că a sosit momentul să aducem cu adevărat unitate într-o societate dezbinată şi mai mult echilibru într-o civilizaţie care ezită uneori să-şi manifeste credinţa în valorile moştenite, de teamă a nu fi catalogată drept neevoluată şi nevizionară. Da, pentru că m-am hotărât să arăt că sunt soluţii la problemele cu care ne confruntăm şi că este de datoria noastră, a politicienilor în primul rând, să trecem de la vorbe la fapte. Da, pentru că vreau să arăt că un preşedinte poate să facă, nu doar să vorbească sau doar să tacă", a scris Teodorovici.



El a precizat că decizia de a candida nu a fost determinată de câştigarea unei competiţii, ci de "a face ceva pentru România" şi că are convingerea că ţara noastră va continua să crească în Europa şi în lume.



"Da, pentru că nu este doar despre a candida sau nu, despre a câştiga sau nu o competiţie, ci este despre a face ceva pentru România şi pentru destinul poporului căruia îi aparţin, aşa cum am făcut mereu. Este despre un popor care trebuie să-şi recâştige credinţa, speranţa şi valorile care l-au consacrat de-a lungul istoriei sale milenare. Dar şi despre aceia care îşi asumă şi victoria şi înfrângerea, care au dovedit că se poate face chiar acolo unde cei care critică au arătat că doar vorbesc şi pentru care România este viitorul asumat şi nu doar ţara pe care o reprezintă la un moment dat. Da, pentru că am şi eu o convingere...Convingerea că România va continua să crească în Europa şi în lume, cu mai multă speranţă, încredere şi respect. Da, pentru că #insistpentruRomania!", a explicat Teodorovici.



Preşedintele interimar al social-democraţilor Viorica Dăncilă a anunţat sâmbătă că se vor face sondaje pentru toţi social-democraţii care şi-au anunţat intenţia de a candida la alegerile prezidenţiale, adăugând că în final va fie aleasă cea mai bună opţiune.



"Toţi cei care şi-au anunţat candidatura până în acest moment (vor fi sondaţi - n.r.) şi îşi vor mai anunţa candidatura până la jumătatea săptămânii viitoare. Sunt trei, cred că mai sunt colegi sau colege care vor. În democraţie trebuie să iei în calcul dorinţa fiecăruia. Într-un partid care într-adevăr îşi doreşte să câştige alegerile prezidenţiale trebuie să vedem care este cea mai bună opţiune", a declarat premierul la Neptun.



Întrebată cum l-ar putea ajuta din calitatea de premier pe Eugen Teodorovici, care şi-ar fi anunţat intenţia de a candida la prezidenţiale în cadrul reuniunii PSD de la Neptun, Viorica Dăncilă a spus: "Premierul poate ajuta candidatul cu care vom merge, dar nu vreau să fac referire la unul dintre colegi pentru că nu ar fi corect. Vreau să fac referire la toţi colegii mei pentru că eu îi apreciez şi îi stimez pe toţi colegii şi nu aş vrea să fiu părtinitoare".



"Sunt preşedintele PSD pentru toţi colegii. Din punct de vedere al premierului cred că, prin măsurile pe care le vom lua în perioada următoare, pe lângă prestaţia candidatului nostru, pe lângă proiectul pe care va veni, este important ca din punct de vedere guvernamental - pentru că va candida pe sigla PSD - să luăm cele mai bune măsuri, astfel încât să aducem aport pentru candidatul respectiv", a adăugat liderul interimar al PSD.

AGERPRES