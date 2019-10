Teodorovici: Am aprobat o Hotărâre de Guvern prin care redistribuim 1,4 miliarde lei comunităţilor locale

Executivul a aprobat în şedinţa de luni un proiect de Hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA, fiind distribuită suma de 1,4 miliarde lei pentru diferite capitole de cheltuieli, a anunţat ministrul demis a Finanţelor, Eugen Teodorovici.



"Azi, în şedinţa de Guvern am discutat şi aprobat un proiect de Hotărâre de Guvern aşteptat de ceva timp de comunităţile locale prin care am distribuit suma de 1,4 miliarde lei pentru diferite capitole de cheltuieli aşa cum au fost ele prevăzute în Ordonanţa 12/2019 (privind rectificarea bugetului de stat). Scopul acestei Hotărâri este acela de a asigura toate cheltuielile secţiunii de funcţionare a bugetelor locale. Este un lucru normal ca după Ordonanţa privind rectificarea pe 2019 să avem o astfel Hotărâre de Guvern. Am văzut că au fost fel de fel de discuţii pe acest subiect. De asemenea, este o decizie luată prin Ordonanţa 12. Această Hotărâre de Guvern nu face altceva decât să pună în acord ceea ce Ordonanţa menţionează şi o împărţire în mod transparent a acestor sume către comunităţile locale, în ordinea de precădere pe care Ordonanţa o menţionează vizavi de solicitările pe care comunităţile locale le-au transmis către Ministerul de Finanţe", a spus Teodorovici.



El a precizat că la repartizarea sumelor au fost avute în vedere mai multe premise.



"Prima este legată de prevederile bugetare aprobate pentru 2019, prin Legea bugetului de stat nr. 50 din 2019, şi desigur prin Ordonanţa Guvernului nr. 12 pentru cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din taxa pe valoare adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale. Următorul aspect este legat de veniturile proprii provenite din impozite şi taxe locale prevăzute în bugetele locale pentru 2019, desigur execuţia bugetară la momentul 31 iulie 2019, necesarul cheltuielilor prevăzute la alineatul 3 estimat până la finalul anului 2019", a explicat ministrul.



El a subliniat că prin această HG se are în vedere cu prioritate asigurarea cheltuielilor de funcţionare, cheltuieli de personal, inclusiv drepturile asistenţilor personali şi persoanelor cu handicap grav, indemnizaţii lunare ale persoanelor cu handicap, "aşa cum se prevede la articolul 42, alineatul 4 din Legea 44/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap".



Totodată, banii vor fi folosiţi pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea unităţilor de învăţâmânt şi pentru cele aferente sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, de la nivelul judeţelor, alte naturi de cheltuieli urgente necesare în anul 2019 şi a căror plată nu poate fi amânată.



"De asemenea, s-a avut în vedere la forma finală a acestei Hotărâri de Guvern şi execuţia bugetară la 30 septembrie, la nivel de comunităţi locale", a mai spus Teodorovici. AGERPRES