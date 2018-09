Teodorovici despre subiectele discutate la sediul PSD: Au fost discuţii strict pe partea de guvernare

Discuţiile de joi de la sediul Partidului Social Democrat au fost legate strict de partea de guvernare, a declarat vineri ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, prezent la o conferinţă pe teme medicale.



"Nu am asistat eu, cel puţin, la niciun fel de discuţie în care să se pună problema remanierii. Au fost discuţii, de exemplu, cum am spus şi puţin mai devreme, cu zona de transporturi, a crea un cadru legal de a descentraliza, acolo unde autorităţile locale doresc să preia anumite obiective pe care statul, din păcate, nu le finanţează, şi ele nu stau decât în paragină. Genul acesta de subiecte au fost discutate, nimic altceva. Strict de partea de guvernare", a spus Eugen Teodorovici, întrebat de jurnalişti despre discuţiile de la sediul PSD.



În ceea ce priveşte tema referendumului, acesta a spus că discuţiile au vizat problema alocării de sume necesare.



Ministrul Finanţelor susţine că pe zona publică există multe cheltuieli nejustificate şi că ar trebui luate unele măsuri.



"Din păcate, în România se cheltuie foarte mult în zone total nejustificate. În zona publică sunt foarte multe cheltuieli care se fac nejustificat. Nu aduc nimic, absolut nimic, din contră. De multe ori finanţăm chiar oameni care sunt din sistem şi care nu fac ce au de făcut pentru această ţară, ci din contră, chiar blochează", a afirmat Eugen Teodorovici.



Rugat de jurnalişti să ofere un exemplu, ministrul Finanţelor a menţionat că sunt structuri care pot fi comasate.



"Am vorbit şi cu doamna prim-ministru de zona de transporturi. Sunt structuri care coordonează partea de porturi dunărene şi porturi maritime. Avem două structuri: AFDC şi APDM, dacă nu mă înşel. Porturile astăzi ţin de nivelul central, da? De ce să nu fie ele descentralizate în baza unui cadru legal, către comunităţile locale care doresc şi aprobă în consiliile locale astfel de preluări de obiective, după care la nivel central laşi acea structură unică din cele două creată care să facă partea de politică şi de control pe zona respectivă, iar porturile, repet, să fie acolo unde se doreşte, descentralizate, iar autorităţile locale să aducă investitori pentru a le dezvolta şi a le pune în circuitul economic. Este un exemplu. Nu mai cheltui de la bugetul de stat, din contră ai chiar un plus pentru că dacă acolo se dezvoltă un business, lucrurile sunt mult mai bine în economie", a mai declarat Eugen Teodorovici. AGERPRES