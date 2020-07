Teodorovici este de părere că acum este momentul pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Orban

Lucian Alecu

Senatorul PSD Eugen Teodorovici este de părere că acum este momentul pentru depunerea unei moțiuni de cenzură la adresa Guvernului Orban, în ciuda crizei sanitare.

„Mi-am spus întotdeauna acest punct de vedere şi am fost pe această zonă, am spus că un politician responsabil pentru această ţară nu stă deoparte, dă cu pietre în cel de la guvernare, arată cât de slab este, spune că e mai bun decât cel de la guvernare, dar nu-şi asumă guvernarea. Ştiu că, poate, în România calculul politic spune altceva, e mai bine să stai deoparte ca ceilalţi să se erodeze, să spunem, politic, şi atunci o să ai de de câştigat, nu este corect faţă de România. Astăzi, din punctul meu de vedere, este mai important ca oricând o astfel de moţiune de cenzură să fie depusă, dacă spunem că este o guvernare slabă şi antiromânească, dacă spunem că felul în care se guvernează pune în pericol siguranţa noastră ca cetăţeni, pe partea de pandemie, atunci este un motiv în plus să depui o astfel de moţiune", a declarat Eugen Teodorovici, înainte de intrarea la şedinţa CExN al PSD.

De asemenea, Teodorovici a menționat că trebuie să îți asumi o guvernare atunci când „țara are nevoie”.



„Această guvernare trebuie să plece imediat, dacă, într-adevăr, noi, ceilalţi, din opoziţie suntem politicieni responsabili. (...) Nu are nicio legătură starea de epidemie, cine spune acest lucru că starea de alertă ar fi un motiv pentru nedepunerea unei moţiuni este o abordare falsă. Acum, românii au nevoie de o guvernare responsabilă", a mai spus senatorul PSD.