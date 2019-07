Teodorovici: Nu strică să lăsăm un pic de aer mai nou; nu de #rezist, de #insist

Lucian Alecu

Preşedintele executiv al social-democraţilor, Eugen Teodorovici, a afirmat, vineri, la Bistriţa, că "nu strică" în PSD un aer "mai nou, nu de #rezist, de #insist".



El a participat la conferinţa de alegeri a PSD Bistriţa-Năsăud.



"Nu strică să lăsăm şi un pic aşa, nu neapărat de rebeliune, un pic de aer mai nou. Nu de #rezist, de #insist. Trebuie să înţelegem că trebuie să insistăm în a continua lucrurile bune, în a face lucruri bune pentru această ţară. A rezista nu este vreo mare onoare. Din păcate, au rezistat foarte mulţi şi în mod nejustificat. Dar a insista va schimba lucrurile în bine, cred că asta trebuie să fie o valoare. Şi atunci, cum spuneam, trebuie să ne schimbăm cu toţii, să deschidem acest dialog, să nu ne ferim să spunem lucrurilor pe nume, să nu ne sperie competiţia, să acceptăm că discuţia în partid trebuie să se poarte ţinând cont de partid şi nu de persoane. Adică, dacă astăzi, nu ştiu, se decide ca la Finanţe să vină o persoană care are mai multă experienţă, mai multe idei, cu mai bune idei, mai multă determinare, foarte bine, trebuie făcute aceste lucruri", a susţinut Teodorovici.



El a adăugat că susţine "o schimbare agresivă, agresivă în sensul bun, a ce înseamnă administraţie publică şi după aceea şi locală".



Eugen Teodorovici a vorbit şi despre necesitatea unui "profil" pentru cei desemnaţi să fie miniştri, secretari de stat sau şefi de agenţii.



"Modul în care se stabilesc persoanele care să intre în Guvern ca miniştri, secretari de stat, şefi de agenţii - poate au dinainte un profil pentru persoana care trebuie să fie ministru, să spună, să se ştie de la început ce experienţă trebuie să aibă ministrul, ce pregătire, (...) pentru ca oamenii să ştie de la început, în cazul în care votează acest partid, la ce se aşteaptă să regăsească în Guvern", a afirmat preşedintele executiv al PSD.



"Reforma în clasa politică din România se va putea produce dacă PSD-ul şi când PSD-ul se va, nu neapărat reforma, asta sperie, va fi ceea ce lumea vrea să fie de la acest partid", a punctat el.



Ministrul de Finanţe a spus că are un regret privitor la PSD: "Eu am spus, am o mare dezamăgire şi un mare regret faţă de mine, (...) este un regret pe care îl am faţă de mine şi poate o să îl am toată viaţa - nespunând la momentul respectiv, înainte de un anumit moment critic al partidului nostru, ceea ce trebuia să spună toţi liderii prezenţi la conducerea partidului".

AGERPRES