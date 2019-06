Teodorovici: Programul de guvernare trebuie actualizat la cerinţele de astăzi ale pieţei

Programul de guvernare trebuie actualizat la cerinţele de astăzi ale pieţei, a declarat, luni, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, într-o conferinţă de presă.



"Programul de guvernare este un program de guvernare care trebuie să fie actualizat la cerinţele de astăzi ale pieţei. Eu am zis mereu, şi în 2016 şi în 2017, acelaşi lucru. Nu mi-am schimbat punctul de vedere şi e greu să mi-l schimb, nu că trebuie să fiu consecvent, dar nu am motive să îl schimb. Deci, orice astfel de program foarte important pentru guvernarea unei ţări trebuie să fie adaptat situaţiei curente, pentru că pot apărea tot timpul solicitări, nevoi din piaţă care trebuie să fie incluse ca şi măsuri în acel program guvernamental", a spus Teodorovici.



Întrebat care va fi situaţia după demisia lui Darius Vâlcov din funcţia de consilier al premierului pe probleme economice, ministrul de Finanţe a spus că "nu vede care este legătura".



"Vizavi de colegul meu - şi până la decizia de astăzi - am avut, chiar săptămâna trecută, dacă nu mă-nşel, în Guvern o ordonanţă de urgenţă pentru clarificarea ultimelor aspecte legate de Pilonul II de pensii. Deci, n-a fost niciun fel de problemă, nu văd care este legătura şi, dacă mă întrebaţi la ce am eu de făcut: tot ce este necesar pentru ca piaţa din România, economia, să funcţioneze aşa cum ne dorim cu toţii", a răspuns şeful MFP.



În ceea ce priveşte OUG 114, acesta a menţionat că este deschis la dialog în cazul în care "sunt cerinţe din piaţă".



"Cred că de săptămâna viitoare, dacă nu mă înşel, chiar şi doamna prim ministru va avea o primă întâlnire cu reprezentanţii mediului economic, cu Coaliţia pentru Dezvoltarea României, şi nu numai, şi cred că ar trebui să devină periodic un astfel de dialog, să se şi instaureze. Adică lunar pe grupurile de lucru cu mediul de afaceri pe fiscalitate, pe fiecare zonă în parte, poate trimestrial la nivel de prim ministru, pentru a urmări ceea ce se convine de comun acord că trebuie adaptat, schimbat, adăugat la legislaţia în vigoare, indiferent de zona din economie. Aşa lucram cel puţin anii trecuţi şi lucrurile au ieşit aşa cum am dorit şi unii şi alţii, ceea ce de fapt contează ca şi mesaj. Rolul nostru este tocmai acela de a fi, de asculta de a înţelege - că dacă asculţi şi nu înţelegi iar este o problemă - deci să asculţi, să înţelegi şi să acţionezi exact în sensul în care economia îl imprimă. De asta am spus că programul de guvernare este un document care să se actualizeze pas cu pas cum ne învaţă pe noi cineva astăzi... Pe Pilonul II de pensii şi pe partea bancară, nu cred că aţi auzit plecând de la discuţii de la MFP nemulţumiţi şi unii şi alţii după dialogul pe care l-am deschis cu ambele zone, când am spus trebuie să intrăm într-o normalitate. Ăsta este un dialog şi ca dovadă aţi văzut comunicatele de presă ale acestor asociaţii - şi ARB şi Asociaţia Română a Administratorilor de Pensii Private. Şi vom continua. Repet: logica este aceeaşi, vom merge înainte, iar dacă sunt cerinţe din piaţă pe această Ordonanţă 114 sau pe altă zonă suntem deschişi la dialog", a precizat Eugen Teodorovici.

