Toader, după întâlnirea cu Dragnea: Am discutat despre sesizarea la CCR privind completele de judecată

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat marţi că s-a întâlnit cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, pentru a discuta despre sesizarea la Curtea Constituţională privind conflictul juridic de natură constituţională referitor la completele de judecată.



"Am avut o întâlnire cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, am discutat ceea ce poate fi discutat, ceea ce trebuie discutat între preşedintele partidului majoritar şi un ministru al Justiţiei care, chiar dacă este independent, face parte dintr-un Guvern politic. Dacă vreţi să vă spun punctual (...), mâine (...) se va discuta la Curtea Constituţională acel conflict juridic de natură constituţională. Asta a fost principala temă a discuţiei. (...) Astăzi vorbim despre procedură, despre cine va merge din partea Guvernului la CCR să susţină sesizarea şi, eventual, dacă sunt elemente noi de susţinere, de argumentaţie faţă de cele consemnate în sesizare", a explicat Toader, într-o declaraţie acordată presei la Palatul Parlamentului.



El nu a făcut precizări în privinţa persoanei care va susţine sesizarea din partea Guvernului. "Nu prezintă importanţă cine va merge, important este ceea ce va susţine şi mai importantă va fi dezlegarea", a menţionat ministrul Justiţiei.



"Decizia CCR, indiferent de dezlegarea ce va fi dată, va fi o decizie precum toate celelalte, obligatorie de la momentul publicării în Monitorul Oficial. Practic, nu ai ce să discuţi despre conţinutul deciziei. Pe de altă parte, nu avem nicio marjă de apreciere privind conduita de urmat. Prin urmare, vom proceda aşa cum se va statua în dispozitiv", a punctat Toader.



Întrebat dacă el a cerut întâlnirea cu preşedintele PSD, Tudorel Toader a spus: "Întâlnirea de astăzi face parte din întâlnirile periodice pe care le cunoaşteţi şi, în momentele acestea importante, clarificatoare, întâlnirile sunt fireşti".



Totodată, întrebat ce rol are Liviu Dragnea în decizia CCR pe această temă, ministrul Justiţiei a răspuns că orice dialog este bine-venit.



"Eu vă înţeleg întrebarea, tind să vă înţeleg şi abordarea, chiar şi tonul, dar orice dialog prin care o parte informează orice parte, prin care părţile se informează reciproc nu poate fi decât bine-venit", a susţinut Tudorel Toader.



Întrebat dacă întâlnirea sa cu un om direct interesat de această decizie a CCR este normală, el a afirmat: "Mâine judecătorii vor da o dezlegare de principiu, mâine judecătorii vor da o dezlegare care interesează în general statul de drept, interesează pe cei foarte mulţi care se judecă şi care vor să vadă cum se constituie completul, care vor să vadă dacă o lege ulterioară modifică sau nu o lege anterioară sau dacă nu cumva o lege care vine şi prevede contrariul vine cineva şi spune: da, e frumos, am înţeles, s-a schimbat constituirea completelor, dar de la anul".



"Mă întâlnesc cu toţi care fac parte din Guvern, din alianţa de guvernare. Eu nu m-am întâlnit cu un justiţiabil, m-am întâlnit cu cel de-al treilea om în stat", a completat Toader, chestionat dacă se întâlneşte cu toţi cei interesaţi de acest lucru.



El a subliniat că legile nu pot să aibă caracter individual.



Tudorel Toader a avut o întâlnire de aproape o oră cu Liviu Dragnea, în biroul acestuia de la Parlament.



Curtea Constituţională a României judecă, miercuri, sesizarea premierului Viorica Dăncilă în legătură cu un conflict de natură constituţională între Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe tema constituirii completelor de cinci judecători.



Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a şedinţei de plen se află o cerere de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională între Parlamentul României, pe de o parte, şi Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, pe de altă parte.



Curtea Constituţională a fost sesizată pe 2 octombrie de prim-ministrul Dăncilă.



Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, afirma recent că este nelegal completul de la ICCJ care judecă dosarul privind angajările de la DGASPC Teleorman şi se va consulta cu avocaţii pentru a vedea ce demersuri se pot face.



"O să studiez cu avocaţii mei ce demersuri putem face, este nelegal (completul de judecată - n.r.), pentru că legea, (...) care a modificat Legea 304, spune cu totul altceva şi noi considerăm că este nelegal. O să vorbesc cu avocaţii să vedem ce demersuri putem face", spunea Dragnea.



La începutul lunii septembrie, Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a decis să nu aplice noile prevederi ale Legii 304/2004 în legătură cu alegerea completelor de cinci judecători.



Şefa Instanţei supreme, Cristina Tarcea, declara că legea care modifică Legea 304/2004 nu are dispoziţii tranzitorii, care să impună, pentru anul 2018, tragerea la sorţi a completelor de cinci judecători, ea urmând să fie aplicată din ianuarie 2019.http://www.agerpres.ro