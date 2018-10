Tomac: Exportul de frică şi divizare practicat de Rusia este o ameninţare la adresa democraţiei în Europa

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat marţi că "exportul de frică şi divizare" practicat de Federaţia Rusă reprezintă o ameninţare la adresa democraţiei în Europa, adăugând că România are un rol important în ceea ce priveşte vecinătatea sa.



"În ultimul raport al Freedom House, ne aflăm în al 12-lea an în care în mod constant sunt îngrădite drepturi politice şi civile la nivel global. Avem în preajma noastră Turcia, care de la un stat cu aspiraţii profund europene, astăzi bagă în închisoare oponenţi politici, jurnalişti, activişti din societatea civilă. În interiorul Uniunii există o largă dezbatere cu privire la situaţia din Ungaria şi Polonia. Observăm că la nivel global apetitul sau forţa cu care SUA protejau şi promovau democraţia pare să nu mai reprezinte o prioritate absolută. SUA este mult mai concentrată pe dezbaterile politice interne. Alături de noi, în Europa, Marea Britanie a ales să părăsească UE şi totuşi îmi pun retoric această întrebare: de ce cred nu ar trebui să-l lăsăm până la urmă pe Putin să râdă? (...) Tot acest export de frică şi divizare pe care îl practică într-o manieră unică Rusia reprezintă, de fapt, din punctul meu de vedere, o ameninţare reală la adresa democraţiei în Europa", a susţinut Tomac, la conferinţa "Drumul către Sibiu - Un pas mai aproape", organizată la Bucureşti de Reprezentanţa Comisiei Europene în România.



El a amintit că are interdicţie de a intra în Federaţia Rusă. "Probabil sunt pe această listă pentru că în mod constant am avut o abordare critică cu privire la politica Federaţiei Ruse în ceea ce priveşte Republica Moldova", a afirmat Tomac.



Liderul PMP a subliniat rolul important pe care îl joacă România în Uniunea Europeană.



"România joacă un rol extrem de important în cadrul UE şi, dincolo de frământările interne, avem şi un rol important în ceea ce priveşte vecinătatea imediată şi din acest punct de vedere cred că ar trebui să discutăm mai mult despre riscuri şi despre îngrădiri ce pun în pericol democraţia", a explicat Eugen Tomac. AGERPRES