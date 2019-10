Tomac, înainte de întâlnirea cu Orban: Prioritatea este să găsim un consens pentru a instala un guvern

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat miercuri că prioritatea la întâlnirea pe care urmează să o aibă cu premierul desemnat, Ludovic Orban, este găsirea unui consens pentru a instala un guvern pentru un an, menţionând că revenirea la alegerea primarilor în două tururi şi atingerea unei noi dimensiuni în relaţia cu Republica Moldova sunt condiţiile PMP pentru a-l susţine.



"Esenţial este că s-a dovedit că atunci când oamenii politici pun deoparte orgoliile şi mizele mărunte putem atinge obiective mari. Am reuşit să dăm la o parte Guvernul Dăncilă, pentru că era o necesitate pentru ţară. Acum, prioritatea este să găsim un consens pentru a instala un guvern, pentru că, dincolo de mize şi obiective politice, românii au nevoie de un guvern pentru un an de zile şi de aceea am acceptat această invitaţie a premierului desemnat, pentru a discuta despre ce se poate face pentru ca România, în următoarea perioadă, să aibă un guvern", a precizat Tomac înainte de întâlnirea cu Orban, unde va fi însoţit de Marius Paşcan, preşedinte executiv al PMP.



Cât priveşte condiţiile PMP pentru a susţine Guvernul sau pentru a face parte din acesta, Tomac a spus că obiectivul partidului său este revenirea la alegerea primarilor în două tururi şi să se dea o nouă dimensiune relaţiei cu Republica Moldova.



"Pentru noi este important ca obiectivul pe care PMP şi l-a asumat de ani de zile, revenirea la alegerea primarilor în două tururi, să devină o realitate şi cred că acest lucru se poate întâmpla şi, bineînţeles, să dăm o nouă dimensiune relaţiei cu Republica Moldova. Pentru PMP, acest obiectiv de unire a Republicii Moldova cu România reprezintă un obiectiv major şi credem că viitorul Guvern trebuie să dea o importanţă uriaşă acestei chestiuni", a susţinut Tomac.



Despre alegerea primarilor în două tururi, liderul PMP a spus că un proiect în acest sens, iniţiat de partidul său, a fost adoptat tacit în primăvara acestui an.



"Există o lege în Camera Deputaţilor, noi am făcut apeluri în nenumărate rânduri ca această lege, pe care colegii de la PNL şi USR au spus că o susţin, chiar şi ALDE, să fie votată şi eu cred că trebuie să comasăm toate proiectele şi să dăm un vot în timpul cel mai scurt sau, de ce nu, chiar o ordonanţă", a încheiat Tomac.

