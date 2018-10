Tomac (PMP): Cerem Parlamentului adoptarea proiectului privind alegerea primarului în două tururi

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Partidul Mişcarea Populară va depune săptămâna viitoare, la Camera Deputaţilor, listele cu peste un milion de semnături adunate de la cetăţenii din întreaga ţară care susţin iniţiativa PMP de revenire la alegerea primarului în două tururi, a declarat preşedintele formaţiunii, Eugen Tomac.



"Vreau să le mulţumesc celor peste un milion de români care au semnat pentru revenirea alegerii primarului în două tururi. Peste 3.000 de membri ai PMP, timp de jumătate de an au promovat această campanie pe care partidul nostru a iniţiat-o, pentru că noi credem că este foarte important ca un subiect precum alegerile locale să nu rămână doar un subiect la discreţia partidelor politice. Am văzut în 2012, în 2016, primari aleşi sub 10% din numărul total de alegători care gestionează resursele unei comunităţi. Pentru că noi credem că cea mai corectă soluţie pentru români este revenirea la alegerea în două tururi pentru primari, am iniţiat această campanie", a afirmat Eugen Tomac, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul central al PMP.



Liderul PMP a anunţat că listele cu semnături vor fi depuse la Parlament săptămâna viitoare.



"Vreau să vă amintesc că (...) Legea cu privire la alegerea primarilor în două tururi, propusă de PMP, a fost adoptată, ce-i drept tacit, în Senat, încă din mai 2016. Acum vom merge cu cele un milion de semnături la Parlament pentru a le cere şi deputaţilor să voteze revenirea la alegerea primarului în două tururi. Sigur că, cunoaştem care sunt opţiunile publice cu privire la alegerea primarului în două tururi, însă faptul că există parlamentari din arcul guvernamental care susţin revenirea la alegerea primarului în două tururi ne face să fim optimişti în ceea ce priveşte demersul pe care PMP l-a iniţiat. (...) Chiar dacă în comisiile de specialitate lucrurile nu au stat atât de grozav tragem speranţă că în plenul Camerei Deputaţilor, acolo unde trebuie să se dea ultimul vot, vom primi un vot de încredere", a susţinut Tomac.



Liderul PMP a adăugat că, în cazul în care celelalte partide politice parlamentare vor ignora mesajul transmis de peste un milion de români, mesajul acestora nu va rămâne doar în Parlament.



"În cazul în care Parlamentul va trata cu indiferenţă acest mesaj (...) vom transmite acest mesaj politic primit de la peste un milion de cetăţeni preşedintelui României. Preşedintele României are, în baza articolului 90 din Constituţie, această prerogativă, după consultarea Parlamentului poate cere poporului să-şi exprime prin referendum voinţa cu privire la probleme de interes naţional. Şi noi credem că revenirea la alegerea primarului în două tururi este un subiect de interes naţional (...) Vom transmite acest mesaj preşedintelui României cu rugămintea de a convoca un referendum pe 26 mai odată cu alegerile europarlamentare pe acest subiect, dacă, trebuie sau nu, să revenim la două tururi", a spus Tomac.



Preşedintele PMP a explicat că un astfel de referendum, organizat odată cu alegerile europarlamentare, nu implică decât un exerciţiu foarte clar cu privire la mobilizarea cetăţenilor.



"Credem că este bine să consultăm cât mai des poporul, cu atât mai mult cu cât, subliniez, un asemenea referendum organizat în aceeaşi zi cu alegerile europarlamentare nu implică costuri în plus", a declarat Tomac.



Preşedintele PMP s-a referit şi la iniţiativa legislativă formaţiunii pe care o conduce privind reducerea numărului de parlamentari la 300, în baza rezultatului referendumului organizat în 2009 pe acest subiect.



"Cerem partidului de guvernământ şi Parlamentului României ca în regim de urgenţă să supună dezbaterii proiectul de lege 462/2018 iniţiat de PMP, cu privire la reducerea numărului de parlamentari. (...) Acest proiect de lege este adoptat de Senat, deci reducerea numărului de parlamentari la 300 care pune în aplicare referendumul validat cu peste 50% participare, când peste 7,3 milioane de cetăţeni au ieşit la vot, trebuie să primească o confirmare şi din partea clasei politice. (...) Avem această lege în Parlament este pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor şi ne dorim ca acest lucru să se întâmple cât mai curând. (...) Deci, şi alegerea primarului în două tururi a fost adoptată de Senat, şi alegerea cu privire la reducerea numărului de parlamentari a fost adoptată de Senat. Ambele legi sunt acum în Camera Deputaţilor, vom cere ca în perioada următoare să fie supuse dezbaterilor în plen şi să fie adoptate", a afirmat Tomac.



Întrebat ce alte partide parlamentare susţin iniţiativa privind alegerea primarului din două tururi, Tomac a spus: "PNL în mod sigur susţine revenirea la alegerea primarului în două tururi şi am discutat acest subiect cu domnul preşedinte Orban de mai mult timp".



"Sigur şi USR-ul şi m-a asigurat şi domnul Vosganian că ALDE va vota pentru revenirea la alegerea primarului în două tururi. În PSD apele sunt împărţite cu privire la acest subiect, să sperăm că vom găsi înţelegerea necesară pentru a crea o majoritate care să voteze acest obiectiv, vom discuta şi cu celelalte partide care sunt în Parlament în zilele următoare", a adăugat preşedintele PMP.



Fiind întrebat dacă se poate asigura o majoritate la vot în Camera Deputaţilor pe acest proiect, fără voturile UDMR, Tomac a spus: "La ora actuală, cu suportul minorităţilor şi a partidului domnului Ponta, da". AGERPRES