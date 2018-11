Tomac: PSD încearcă să mintă românii spunând tot felul de trăsnăi legate de priorităţile din Sănătate

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri că Guvernul nu are de gând să construiască niciun spital regional, iar PSD încearcă să mintă românii cu privire la acest subiect.



"Am observat cum PSD încearcă să mintă românii spunând tot felul de trăsnăi legate de priorităţile din Sănătate. (...) Domnul Dragnea ne prezenta cât de mult se va schimba România punând în aplicare celebrul program de guvernare 'Îndrăzneşte să crezi'. Cei de la PSD vorbeau de construcţia a 8 spitale regionale. Am găsit în programul de guvernare câteva elemente care trebuie readuse în discuţie. Când au redepus noul program de guvernare, o dată cu instalarea Guvernului Dăncilă, subliniau foarte clar că Guvernul îşi propune accelerarea cheltuirii fondurilor europene pentru o angajare la o rată de absorbţie de 72% până la 31 decembrie 2020 şi de 100% până la 31 decembrie 2023. Scrie aici - 800 de milioane de euro pentru sectorul Sănătate prin intermediul a 4 programe operaţionale, este angajamentul Guvernului Dăncilă", a afirmat Tomac într-o conferinţă de presă la Palatul Parlamentului.



El a adăugat că a făcut mai multe solicitări către ministere cu privire la acest subiect, iar ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, i-a răspuns că nu intră în competenţa sa atragerea de fonduri europene pentru construcţia de spitale.



Tomac a mai afirmat că de la Guvern a mai primit o informare, pe 26 iulie, în care se arăta că există o strategie naţională de Sănătate şi că se are în vedere atragerea de fonduri europene pentru construcţia de spitale, "dar s-au depus proiecte doar pentru atragerea a 19 milioane de euro".



"Mi se pare că s-a atins un prag mult prea jos în ceea ce priveşte minciuna şi manipularea la Palatul Victoria. Am insistat din nou, în septembrie, am cerut date cu privire la studiile de fezabilitate. Pe 18 octombrie, Ministerul Sănătăţii mă informează doar cu privire la construirea unui complex medical, 'Carol Davila', în Bucureşti, dar îmi spunea că se caută o locaţie. Ăsta este singurul răspuns referitor la marile proiecte anunţate în campanie. Aceşti oameni sunt de condamnat şi pe bună dreptate Corina Creţu îi critică, iar eu am demonstrat pe documente că nu a existat niciun fel de intenţie la Palatul Victoria cu privire la accelerarea procedurilor de atragere a fonduri europene pentru construcţia celor 8 spitale regionale. Oamenii aceştia au cu totul altă agendă, pentru Liviu Dragnea propria libertate este singurul subiect care îl frământă şi îl preocupă la ora actuală. Actualul Guvern nu are nimic în comun cu interesele României. Nu vom avea niciun spital regional, pentru că nu i-a interesat în mod real să atragă fondurile europene şi să construiască vreun proiect", a afirmat Tomac. AGERPRES