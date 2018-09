Tomac: Românii din diaspora ar trebui să dea în judecată MAI pentru minciuna dusă la paroxism

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, afirmă, sâmbătă, că românii din diaspora ar trebui să dea în judecată Ministerul de Interne "pentru manipularea şi minciuna duse la paroxism.



"A susţine că, pe 10 august, românii care au venit în ţară pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de Guvernul Dragnea-Dancilă au fost trimişi de statele din care provin pentru a da o lovitură de stat arată cât de limitaţi sunt aceşti oameni care conduc astăzi destinele României. Doar comuniştii îi priveau cu atâta ură şi dispreţ pe românii care nu mai suportau umilinţele regimului şi plecau din ţară. În România anului 2018, nu există nicio diferenţă între linia de propagandă a fostului PCR şi cea a PSD. Prin aceste declaraţii, Carmen Dan insultă, în mod direct, statele cu care avem relaţii speciale, fiind împreună parte a Uniunii Europene şi a NATO", spune liderul PMP, într-un mesaj postat pe pagina sa de facebook.



El o critică pe ministrul de Interne, Carmen Dan, pentru afirmaţiile referitoare la modul în care au fost organizaţi cetăţenii români din diaspora pentru a participa la mitingul din 10 august de la Bucureşti.



"Cum pregătim noi Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, acuzându-i pe europeni că ne trimit cetăţenii în ţară pentru a schimba cu forţa ordinea în stat? Carmen Dan are obligaţia de a oferi public explicaţii referitoare la enormităţile pe care le debitează. Să ne explice, de asemenea, de ce insistă în a minţi şi a aduce, în mod constant, deservicii României? De ce insistă, cu atâta încrâncenare, să arunce totul pe umerii unor conaţionali care au vrut doar sa tragă un semnal de alarmă actualei guvernări care împinge ţara în afara Uniunii Europene", afirmă Tomac, în mesajul postat pe facebook.



El le cere românilor să o dea în judecată pe ministrul de Interne pentru afirmaţiile referitoare la faptul că românii din diaspora prezenţi la miting ar fi încercat o tentativă de lovitură de stat



"Români, indiferent unde locuiţi, România este ţara voastră. Daţi-o în judecată pe această impostoare care s-a agăţat de scaunul ministerial şi vă denigrează, în numele statului român, acuzându-vă de tentativă de lovitură de stat. Astfel de acţiuni nu pot rămâne nepedepsite. Demnitatea românilor este mai presus de iresponsabilitatea unor politicieni cu minte îngustă", mai spune preşedintele PMP.



"Mitingul" din 10 august 2018 nu a fost unul paşnic, a declarat marţi ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, în cadrul dezbaterii moţiunii simple la adresa sa, depusă de PNL.



"Fiecare poate avea propria reprezentare a acţiunilor din acea seară. Unii au văzut o violenţă excesivă împotriva Jandarmeriei şi un atac la adresa unei instituţii fundamentale a Statului. Alţii au văzut doar un miting paşnic şi o acţiune violentă a Jandarmilor. Nu, pe 10 august 2018 nu a fost un miting paşnic. Dacă ar fi fost aşa, lucrurile ar fi decurs ca la toate celelalte mitinguri şi proteste pe care tot Jandarmeria Capitalei le-a gestionat în ultimii ani", a spus Carmen Dan.



Ministrul Afacerilor Interne a anunţat marţi în Parlament şi că a depus la DIICOT "o acţiune" prin care expune evenimentele petrecute la protestul din seara de 10 august şi a cerut Parchetului să facă toate verificările necesare în legătură cu acele evenimente.



Carmen Dan a spus că nu are informaţii că protestul ar fi fost finanţat din străinătate, însă a văzut filmele prezentate în mass-media.



"Am putut vedea cu toţii şi am urmărit şi eu aseară nişte filmuleţe. Cred că sunt aspecte care reies şi din acele înregistrări şi cred eu că instituţiile statului se pot apleca şi pentru a verifica şi aceste situaţii. În plus, am depus la DIICOT o acţiune prin care expunem toată înlănţuirea de evenimente şi fapte, particularităţile acestei acţiuni de protest şi am adresat Parchetului solicitarea să facă toate verificările necesare, noi fiind la dispoziţia organelor judiciare cu orice alte probe sau înscrisuri pe care le consideră necesare", a declarat ministrul, după ce a participat la dezbaterea moţiunii simple depusă împotriva sa de liberali. AGERPRES