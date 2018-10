Tomac solicită demisia ministrului Culturii, după ce s-a prăbuşit casa lui Brâncuşi de la Hobiţa

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a cerut, vineri, demisia ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale, George Ivaşcu, după prăbuşirea casei lui Brâncuşi de la Hobiţa.



"Am rămas cutremurat de reacţia pe care a dat-o ministrul Culturii cu privire la informaţia că acea casă în care s-a născut Brâncuşi, de la Hobiţa, s-a prăbuşit. Explicaţia pe care a oferit-o ministrul Culturii este halucinantă şi anume că Ministerul Culturii nu a avut bani pentru a cumpăra această casă, ceea ce arată cât de gravă este situaţia în ceea ce priveşte atitudinea Statului, în raport cu propriul patrimoniu. (...)Ministrul Culturii (...), prin această explicaţie pe care ne-a oferit-o ieri, pur şi simplu arată că acest om nu mai poate rămâne în funcţie nici măcar o zi. Dacă nu are decenţa minimă pentru a-şi da demisia, el trebuie demis urgent. Nu este posibil ca Ministerul Culturii să spună că nu are bani pentru a pune în aplicare un drept de preemţiune pe care îl are Statul faţă de orice bun pe care trebuie să îl protejeze", a declarat Eugen Tomac, într-o conferinţă de presă.



Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, George Ivaşcu, a afirmat că prăbuşirea ultimelor vestigii ale casei de la Hobiţa în care s-a născut marele Constantin Brâncuşi reprezintă "un răsunător semnal de alarmă" pentru crearea unui sistem de priorităţi culturale şi a unui mecanism de achiziţii care să înlesnească intrarea în patrimoniul naţional a creaţiilor contemporane de valoare.



"Cred că şi ce s-a petrecut astăzi trebuie să fie un răsunător semnal de alarmă pentru crearea unui sistem de priorităţi culturale, fiind necesară, totodată, dezvoltarea unui mecanism transparent şi competitiv de achiziţii care să înlesnească intrarea în patrimoniul naţional a creaţiilor contemporane de valoare. Instituţiile statului au obligaţia de a adopta măsuri eficiente care să asigure conservarea patrimoniului cultural aflat astăzi, în ansamblul său, într-o criză care trebuie oprită. Nu avem această datorie doar faţă de înaintaşi, ci, în primul rând, faţă de generaţiile viitoare", a transmis ministrul George Ivaşcu, potrivit unui comunicat postat joi pe site-ul MCIN.



Casa de Hobiţa este "proprietate privată şi, din acest motiv, statul nu a putut interveni", a explicat ministrul. AGERPRES