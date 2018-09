Tomac susţine că plângerea depusă la Parchetul General de liderul grupului PSD este o acţiune penibilă

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a calificat, miercuri, drept "o acţiune penibilă" a PSD plângerea depusă la Parchetul General de liderul grupului social-democraţilor din Camera Deputaţilor privind semnăturile de pe solicitarea de convocare în luna august a unei sesiuni extraordinare.



"PSD, în loc să explice ce s-a întâmplat pe 10 august, se duce în zona absolut ridicolă. Noi am cerut în august să se convoace Parlamentul, pentru că ni se părea de minim bun simţ ca politic să ceri o convocare a unei sesiuni extraordinare, după ce Guvernul a decis să reprime populaţia printr-o acţiune profund violentă şi cu consecinţe extrem de grave. Am aflat amuzat de această încercare jalnică de a se face plângere penală pentru faptul că am îndrăznit să chemăm PSD din vacanţă să dea explicaţii. Îmi asum toate demersurile politice şi cred că cei care, de curând, spuneau că politica nu se face cu plângeri penale, şi mă refer la plângerea care a fost făcută împotriva doamnei premier Dăncilă, astăzi recurg la aceste metode jalnice", a afirmat Tomac, la Palatul Parlamentului.



El a susţinut că Parlamentul trebuia convocat atunci în sesiune extraordinară.



"O acţiune politică este asumată şi eu cred că atunci trebuia să chemăm Parlamentul de acasă într-o sesiune extraordinară, să depunem o moţiune de cenzură şi să-i trimitem acasă pe aceşti iresponsabili care cred că puterea lor este veşnică şi nimeni nu îi poate critica. Mi se pare o acţiune penibilă ceea ce se întâmplă", a adăugat Tomac.



Liderul deputaţilor PSD, Daniel Suciu, a anunţat miercuri că a depus o plângere la Parchetul General care îi vizează pe liderii de grup ai Opoziţiei de la Camera Deputaţilor cu privire la semnăturile depuse de aceştia pe solicitarea de convocare a sesiunii extraordinare în luna august.



Suciu a precizat că plângerea îi vizează pe liderii de grup Raluca Turcan (PNL), Dan Barna (USR) şi Eugen Tomac (PMP).



În 20 august, Biroul permanent a respins convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaţilor semnată de 114 deputaţi aparţinând PNL, USR, PMP şi neafiliaţi. Sesiunea extraordinară era cerută pentru constituirea a două comisii de anchetă privind evenimentele din 10 august din Piaţa Victoriei şi problema pestei porcine şi pentru o moţiune simplă împotriva ministrului de Interne, Carmen Dan. AGERPRES