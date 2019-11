Tomac: Susținem alegerile anticipate dar cu câteva condiții esențiale

Partidul Mişcarea Populară susţine alegerile anticipate, dar cu o serie de condiţii, prevăzute de altfel şi în Protocolul semnat cu PNL înainte de investirea Guvernului Orban, a anunţat preşedintele formaţiunii, Eugen Tomac.

Între aceste condiţii se află reducerea numărului de parlamentari la 300, alegerea primarilor în două tururi de scrutin şi eliminarea pensiilor speciale.



"PMP-ul susţine alegerile anticipate, dar cu câteva condiţii esenţiale pe care le putem rezolva mâine. În Parlament se află legea cu privire la reducerea numărului de parlamentari la 300 , ea are nevoie de doar un singur vot. În Senat a fost adoptat tacit şi românii aşteaptă ca Parlamentul să aibă mai puţini parlamentari şi mai buni. De asemenea, crede că că trebuie să respectăm ceea ce le-am promis românilor, şi anume alegerea primarilor în două tururi. Am avut ieri o întâlnire cu premierul Orban, şi i-am spus că pentru PMP acest obiectiv e sfânt. (...) Reforma reală în administraţia publică locală se poate face prin revenirea la alegerea primarilor în două tururi. În Parlament este iniţiativa noastră pe care Senatul a adoptat-o, mai este nevoie de un vot în Camera Deputaţilor. Aşa cum am găsit un consens să dăm jos PSD-ul, aşa trebuie să găsim un consens pentru a da la alegerile locale şansa de a alege cei mai buni gospodari din localităţile noastre care să ne reprezinte interesele. Cu aceste condiţii susţinem şi alegerile anticipate, altfel este doar o păcăleală", a declarat Tomac, la începutul Consiliului Naţional al PMP.



Potrivit acestuia, Romania are nevoie de reforme solide şi reforma politică reală poate începe cu atingerea acestor două obiective.

"Nu putem trece nici cu vederea pensiile nesimţite de zeci de mii de lei, pe care poate unii le merită, dar alţii nu. Şi pentru asta trebuie să avem un sistem corect de calcul al pensiilor şi de asta am cerut ca pensiile speciale să fie eliminate şi condiţionăm susţinerea noastră de implementarea acestor obiective asumate parcă de toată lumea, dar când ajungem la vot începem să pierdem din elan. Aceasta va fi linia pe care o vom susţine în următoarea perioadă stabilită de altfel şi în Protocolul semnat cu PNL înainte de învestirea Guvernului Orban", a adăugat Tomac.



El a menţionat că alegerile prezidenţiale s-au încheiat cu bine, avem în următorii ani un preşedinte de dreapta, însă PMP are în continuare de muncit mult pentru a consolida o adevărată alternativă la 'România altfel'.

"Este esenţial ca în această şedinţă să luăm deciziile cele mai înţelepte pentru viitorul partidului nostru, pentru că sunt destule voci care văd România împinsă dintr-o criză politică în alta. Noi credem că sunt soluţii politice care pot scoate România din impas", a mai spus liderul PMP.

AGERPRES