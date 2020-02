Toni Neacșu intervine în scandalul momentului: „Victor Ponta a citat strâmb atât Constituția cât și legea privind incompatibilitățile”

Avocatul Toni Neacșu intervine în scandalul momentului și dă explicații despre posibila incompatibilitate a medicului Victor Costache cu funcția de ministru.

"Se află ministrul sănătății în incompatibilitate sau conflict de interese?

Într-o emisiune de aseară l-am auzit pe Victor Ponta afirmând categoric că ministrul sănătății, Victor Costache, se află în incompatibilitate legală atunci când este și ministru și angajat al unui spital privat, Polisano.

Mai exact, d-ul Victor Ponta a părut că citează din Constituție, potrivit căreia funcția de ministru ar fi incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământ. Fiind la orice om de drept iar apoi prim ministru, se presupune că știe ce spune.

În realitate, Victor Ponta a citat strâmb atât Constituția cât și legea privind incompatibilitățile. Din punct de vedere strict juridic (iar nu moral) nu există nici o incompatibilitate între calitatea de ministru și aceea de angajat al unei societăți comerciale.

Potrivit art. 105 alin 1 din Constituție "Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau de senator. De asemenea, ea este incompatibilă cu exercitarea unei funcţii de reprezentare profesională salarizate în cadrul organizaţiilor cu scop comercial".

Funcția de reprezentare profesională salarizată ar fi făcut de pildă referire la Colegiul medicilor, sindicate sau alte forme de organizare profesională.

Regimul absolut al incompatibilităților pe care l-a citat d-ul Ponta se referă la magistrați, una din puținele categorii profesionale căreia prin Constituție îi este interzis absolut orice, dar nu are nici o legătură cu membrii Guvernului.

Lista de incompatibilități a miniștrilor:

Potrivit art. 84 din Legea nr. 161/2003, "Funcția de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități:

a) orice alta funcție publică de autoritate, cu excepția celei de deputat sau de senator ori a altor situații prevăzute de Constituție;

b) o funcție de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizațiilor cu scop comercial;

c) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor la societățile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare, precum și la instituțiile publice;

d) funcția de președinte sau de secretar al adunărilor generale ale acționarilor sau asociaților la societățile comerciale prevăzute la lit. c);

e) funcția de reprezentant al statului în adunările generale ale societăților comerciale prevăzute la lit. c);

f) funcția de manager sau membru al consiliilor de administrație ale regiilor autonome, companiilor și societăților naționale;

g) calitatea de comerciant persoană fizică;

h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;

i) o funcție publică încredințată de un stat străin, cu excepția acelor funcții prevăzute în acordurile și convențiile la care România este parte."

Nici în legea privind organizarea Guvernului și nici în recentul Cod administrativ nu se prevede incompatibilitatea funcției de ministru cu cea de angajat al unei societăți comerciale.

Ministrul Victor Costache nu se află nici în conflict de interese administrativ sau penal atunci când emite hotărâri de Guvern sau ordine de ministru care se referă și la spitalul privat la care lucrează, chiar dacă ar beneficia material de pe urma acestora. Aceasta este legislația în România.

Atât conflictul de interese administrativ cât și folosirea funcției pentru favorizarea altor persoane (art. 301 Cod penal, fostul conflict de interese penal) NU SE APLICĂ în situația emiterii de acte normative.

Ceea ce am spus mai sus este o oglindă rece a legislației noastre actuale. Probleme etice legate de deținerea unei funcții private concomitent cu funcția de ministru și eventual crearea de avantaje funcției private prin activitatea de ministru nu sunt reglementate de lege.

Pentru a avea o imagine completă trebuie spus că și ministrul justiției este avocat și, chiar dacă în prezent nu profesează, actele normative pe care le emite în organizarea profesiilor juridice cel mai probabil îi vor folosi și personal atunci când își va relua activitatea profesională," a scris Toni Neacșu într-o postare pe Facebook.