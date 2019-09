Toți candidații, în vizită peste Ocean

Coincidență sau nu, primii trei clasați în cursa pentru alegerile prezidențiale au organizate vizite în Statele Unite. Klaus Iohannis va participa, în perioada 24-26 septembrie, la New York, la reuniunea Adunării Generale a ONU.

O zi mai târziu, pe 27 septembrie, premierul Viorica Dăcilă participă, la rândul ei, la o întâlnire organizată, tot la New York, de Camera de Comerț Româno-Americană, unde și-au anunțat prezența mai mulți oameni de afaceri din SUA. Iar liderul USR, Dan Barna, îi va prinde pe ambii săi contracandidați în SUA, deoarece va participa și el, în perioada 21-28 septembrie, la un think-thank al The Center for European Policy Analysis.