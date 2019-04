Traian Băsescu, despre şeful statului în cazul unei remanieri guvernamentale: Sper să le umple plasa de goluri!

Senatorul PMP Traian Băsescu afirmă că PSD a încercat să transfere în responsabilitatea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, modificările la Codul penal, sperând ca, în cazul unei remanieri guvernamentale, şeful statului, Klaus Iohannis, "să le umple plasa de goluri" celor din PSD.



Întrebat dacă l-a sfătuit pe Tudorel Toader să nu demisioneze, Băsescu a spus: "O, da! Da".



El a punctat că se aşteaptă de la preşedintele Iohannis "să-i toace" pe cei de la PSD în cazul unei remanieri.



"Să-i toace! Mingea e la el. Sper să le umple plasa de goluri, Pentru că ei au căutat-o, deşi cred că vor merge în Parlament cu o restructurare a Guvernului, una minoră, dar care va rezolva problema remanierii".



Băsescu susţine că PSD nu ar avea "probleme de majoritate", aceasta fiind asigurată cu ajutorul UDMR şi al deputaţilor minorităţilor naţionale. "Are (n.r. - majoritate) cu UDMR şi cu cei 17 reprezentaţi ai minorităţilor. Nu are probleme de majoritate", a spus Băsescu.



Fostul şef al statului a explicat că CCR a decis ca în modificările la Codul penal un număr de articole trebuiau să fie reanalizate, nefiind constituţionale.



"În decizie scrie că Parlamentul va corecta articolele neconstituţionale. De ce au vrut ei să o facă Tudorel Toader? Nu am nicio certitudine că Toader a spus că ar da o ordonanţă vreodată. În mod cert a spus-o PSD: 'Să o facă Toader'. De ce? Pentru că este stilul lui Dragnea să îşi rezolve problemele cu mâna altuia. De asta şi la Teldrum nu-l găseşte nimeni, pentru că şi-a rezolvat treburile cu mâna altuia. A vrut să-l folosească pe Tudorel Toader. Dacă vă veţi uita în Constituţie, veţi vedea că, atunci când în actele normative se găsesc articole neconstituţionale, ele vor fi corectate în 45 de zile de Parlament sau de Guvern. Constituţia spune aşa pentru că, atunci când sunt legi care au trecut prin Parlament, le corectează Parlamentul şi când e vorba de OG sau OUG cu articole neconstituţionale le corectează Guvernul. Este simplu. Deci ei au făcut un joc în stil PSD cu toată laşitatea de care sunt capabili, încercând să transfere în responsabilitatea ministrului Justiţiei şi a Guvernului modificările la Codul penal. Nu ştiu de ce sunt atât de laşi şi nu îşi asumă aceste modificări", a spus miercuri Băsescu la Senat, după suspendarea, din lipsa cvorumului, a şedinţei de plen în care era programată pentru a patra oară dezbaterea şi votul moţiunii simple pe Justiţie.



Întrebat dacă PSD a greşit că îl remaniază pe Tudorel Toader, Băsescu a răspuns: "Sigur că au greşit".



Referindu-se la discuţia pe care a avut-o cu Tudorel Toader înainte de începerea şedinţei de plen, Băsescu a spus: "Îl ştiu de când era în Curtea Constituţională. Eu eram preşedinte. L-am apreciat profesional tot timpul şi acum mi se pare că dacă PSD s-ar lipsi de Tudorel Toader din Guvern n-ar fi decât un semn că lor le place să aibe în Guvern numai proşti. Aveau un deştept şi nu ştiu cum să scape de el. (...) Am mai discutat de una, de alta, nu lucruri importante".



PSD i-a retras, miercuri, sprijinul politic ministrului Justiţiei, Tudorel Toader.



Şedinţa de plen a Senatului în care era programată, pentru a patra oară, pentru dezbatere şi vot moţiunea simplă "Justiţia, victimă sigură în mâinile lui Toader", a fost suspendată miercuri din lipsă de cvorum. AGERPRES