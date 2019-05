Traian Băsescu: PNL, USR şi PMP ''sunt departe'' de a avea numărul de voturi pentru trecerea unei moțiuni de cenzură

Preşedintele de onoare al PMP, Traian Băsescu, afirmă că PNL, USR şi PMP ''sunt departe'' de a avea în Parlament numărul de voturi necesar pentru trecerea unei moţiuni de cenzură, chiar şi cu voturile UDMR şi Pro România, subliniind că eşecul moţiunii ''ar consolida'' guvernarea PSD-ALDE.

"Şi eu vreau un guvern al opoziţiei, dar... problema este dacă se poate. Până una alta, avem PNL - USR - PMP care sunt departe de a avea în Parlament numărul de voturi necesar reuşitei unei moţiuni de cenzură. Şi dacă cele trei partide se înhăitează cu UDMR şi PRO România, plus ceva 'scursură' suplimentară adusă de Ponta de la PSD, lucrurile nu vor sta mult mai bine. Sigur, cu acest supliment de voturi moţiunea ar putea să reuşească. Problema este cum se va putea guverna într-o astfel de alianţă, în condiţiile în care UDMR are ca principal mod de parteneriat politic şantajul, iar Pro România minciuna (vezi votul de la alegerea lui Ciolacu)", a scris vineri Traian Băsescu pe Facebook.

El a adăugat că se gândeşte şi la faptul că o eventuală moţiune de cenzură ratată va consolida alianţa PSD - ALDE la guvernare.

"Pentru a stopa aplicarea Programului de guvernare moşit de Dragnea şi pentru a aplica necesarele corecţii în economie, preşedintele Iohannis şi PNL - USR - PMP vor, pe bună dreptate, plecarea guvernului Dăncilă prin moţiune de cenzură. Singura problemă este dacă se poate. După succesul PNL şi USR- PLUS de la europarlamentare, trebuie exclus eşecul unei moţiuni de cenzură. Decât un eşec, care ar consolida alianţa PSD-ALDE-UDMR, mai bine plecăm în vacanţă", susţine fostul preşedinte.

Băsescu a atras atenţia că PNL a câştigat alegerile pentru Parlamentul European, şi nu pentru Parlamentul României.

"În astfel de situaţii, soluţia corectă ar fi fost demisia voluntară a guvernului Dăncilă, dar la noi încă nu funcţionează bunul simţ politic. Povestea alegerilor anticipate este doar diversiunea unora care vor să pară implicaţi, ştiind bine că tehnic nu este posibil", a mai apreciat Băsescu.

