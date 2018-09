Turcan, anunţ bombă! Viorica Dăncilă nu este lăsată să vină în faţa Parlamentului

Liderul deputaţilor liberali, Raluca Turcan, a criticat miercuri faptul că premierul Viorica Dăncilă nu va fi prezentă la dezbaterea "Ora prim-ministrului" din plenul Camerei Deputaţilor, solicitată de PNL, susţinând că aceasta "nu este lăsată să vină în faţa Parlamentului".



"Aceeaşi tripletă nocivă Dragnea - Nicolicea - Iordache o protejează pe Viorica Dăncilă, premierul României, să vină în faţa Parlamentului şi să vorbească despre actul de guvernare. PNL consideră că asistăm la cea mai incompetentă guvernare de foarte mulţi ani. Cifrele vorbesc de la sine şi arată dezastrul. (...) Am dorit o dezbatere reală cu privire la ceea ce se întâmplă în România, din nefericire, aşa cum nu a fost lăsată să vorbească la conferinţa de presă a PSD, nu este lăsată să vină nici în faţa Parlamentului. Brusc, pare să fi redescoperit Parlamentul European şi, cu pretextul că în data de 2 şi 3 octombrie doamna Dăncilă este la Parlamentul European, refuză să vină în oricare altă zi în faţa Parlamentului României. (...) Aşadar, concluzia este că doamna Dăncilă este protejata domnului Dragnea şi ancora de supravieţuire a domnului Dragnea", a afirmat Turcan după şedinţa Biroului permanent.



Anterior, premierul Viorica Dăncilă a informat Camera Deputaţilor că nu poate participa la "Ora prim-ministrului", stabilită pentru începutul lunii octombrie, pentru ca are stabilit alt program.



"Vă comunic că nu pot onora această invitaţie din motive ce ţin de agenda care a fost stabilită anterior acestei solicitări. Menţionez că programul pentru perioada următoare a fost confirmat astfel: în data de 1 octombrie voi participa la activităţi destinate deschiderii noului an universitar, iar în perioada 2 - 3 octombrie voi efectua o vizită la Parlamentul European din Strasbourg, eveniment comunicat public cu două săptămâni în urmă", se arată în scrisoarea transmisă miercuri de premier Biroului permanent al Camerei Deputaţilor. AGERPRES