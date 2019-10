Turcan: Având în vedere gravitatea afirmaţiilor prim-ministrului, cerem instituţiilor să sancţioneze aceste fapte

Prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan susţine că premierul Viorica Dăncilă a făcut afirmaţii "grave" şi cere instituţiilor statului să intervină şi să sancţioneze aceste fapte.



"PSD face din România prizoniera unui comportament de tip interlop în politică. Prin moţiunea de cenzură, îi vom pune capăt! PSD este guvernat de gena corupţiei, a fărădelegii, a abuzurilor şi şantajului în fiecare dintre acţiunile politice pe care le întreprinde. Acesta a fost spiritul guvernării PSD sub Liviu Dragnea şi la fel a rămas şi acum, sub conducerea Vioricăi Dăncilă. Prim-ministrul României a confirmat explicit şi direct acest lucru, când a recunoscut în sfârşit că mizele guvernării au fost, pentru PSD, 'dosarele, secţia specială, numirea procurorilor'. Viorica Dăncilă tocmai a spus clar că prioritatea ei de guvernare a fost protejarea infractorilor, că deciziile ei de prim-ministru au avut drept scop principal să salveze clanul corupţilor de puşcărie. Este probabil unul dintre rarele cazuri, într-o democraţie europeană modernă, când un om politic ajunge să pervertească până într-atât funcţia de prim-ministru. Având în vedere gravitatea afirmaţiilor prim-ministrului Dăncilă, solicităm instituţiilor statului să intervină şi să sancţioneze aceste fapte. Faptul că Viorica Dăncilă nu va mai fi, de mâine, premier, ar trebui să le facă aceasta sarcină mult mai uşoară", a scris Turcan, miercuri, pe Facebook.



Potrivit liderului PNL, actualul premier nu mai are ce căuta într-o funcţie publică având în vedere "dezacordul profund şi permanent" între comportamentul său şi prevederile constituţionale.

AGERPRES