Turcan: Guvernul Dăncilă nu mai are majoritate

Liderul grupului liberal din Camera Deputaţilor, Raluca Turcan, susţine că numărul de semnături pe care îl are Opoziţia pe moţiunea de cenzură arată angajamentul unei majorităţi parlamentare "de a dărâma Guvernul Dăncilă".



"Dacă doamna Dăncilă şi PSD ar avea în continuare legitimitate şi majoritate parlamentară, nu ar fi nevoiţi să apeleze la astfel de tertipuri cu profil infracţional promovate de domnul Florin Iordache. Realitatea este confirmată pe hârtie că doamna Dăncilă şi PSD-ul în momentul de faţă nu mai au majoritate în Parlamentul României şi nici legitimitate. Ca atare, vom mai asista la tot felul de şicane, la tot felul de blocaje, la tot felul de bariere pentru a se perpetua măcar o zi în plus la guvernare şi a rămâne, pe fond, conectaţi la supapa de resurse publice, pentru că asta este miza. Fiecare zi în plus la guvernare pentru cei din PSD este o zi în care sunt racordaţi la supapa de resurse publice, pe care le folosesc în interes personal, clientelar, în detrimentul celor mulţi care se uită şi şi-ar dori o guvernare eficientă", a declarat Turcan, miercuri, după şedinţa Birourilor permanente reunite ale celor două Camere.



Ea a adăugat că Opoziţia va demonstra "ceea ce scriptic există deja" - "Guvernul Dăncilă nu mai are majoritate".



"Nu vă spunem acum exact care sunt paşii. Cert este că vom demonstra în fiecare zi de acum încolo că Guvernul Dăncilă nu mai are legitimitate prin susţinere parlamentară. Veţi vedea ce se va întâmpla sâmbătă, vom anunţa deciziile noastre, însă nu vom mai permite ca Parlamentul României să fie capturat de o grupare cu un comportament tipic infracţional, aşa cum s-a întâmplat în ultimii doi ani şi jumătate", a afirmat Turcan.



Liderul liberal a mai spus că Florin Iordache contează mai puţin în momentul de faţă, întrucât acesta conduce "abuziv şi doar la şmecherală".



"Ceea ce spune domnul Florin Iordache contează mai puţin în momentul de faţă, întrucât, în momentul de faţă, domnia sa conduce abuziv şi doar la şmechereală. Ceea ce va face Opoziţia va fi exact în stilul şi în spiritul responsabilităţii maxime ca fiecare pas în Parlamentul României să asigure un succes în demiterea acestui Guvern falimentar", a menţionat Raluca Turcan.

www.agerpres.ro