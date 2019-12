Turcan, în plenul Camerei: Dacă nu votaţi abilitarea, Guvernul va emite OUG şi va convoca Parlamentul în sesiune extraordinară

Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat miercuri că, în cazul în care Camera Deputaţilor nu va adopta legea de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare, Executivul va da OUG şi va convoca Parlamentul în sesiune extraordinară.



"Guvernul urmăreşte de la 1 ianuarie indexarea acestor alocaţii (n.r. - ale copiilor) cu rata inflaţiei după ce ele au fost dublate de către PNL. Este ultima şedinţă a Camerei Deputaţilor (n.r. - din această sesiune) cu excepţia celei pe care vrem să o facem pentru bugetul de stat pe anul viitor, ultima şedinţă în care Camera Deputaţilor poate să decidă următoarele lucruri: abilitarea Guvernului (n.r. - de a emite ordonanţe) pe perioada vacanţei parlamentare pentru ca să poată să muncească. Dacă nu o votaţi nu este absolut nicio problemă, Guvernul va da ordonanţe de urgenţă şi va convoca Parlamentul în sesiune extraordinară pentru că vrem să muncim. Este la latitudinea dvs dacă doriţi să aveţi acest proiect de lege votat sau nu", a spus Turcan de la tribuna Camerei Deputaţilor.



Ea a explicat că un alt proiect important care ar trebui adoptat de Camera este cel care vizează bugetul acestui for. "Al doilea proiect ţine de bugetul Camerei Deputaţilor care ar fi putut fi necesar în condiţiile în care pregătim bugetul de stat pe anul 2020. Dacă doriţi bine, dacă nu, nu", a transmis Turcan.



Aceasta şi-a exprimat nemulţumirea că, deşi plenul a decis ca două Comisii de specialitate - buget şi juridică - să dea un raport suplimentar pe legea de abilitare, deputaţii PSD au rămas în sala plenului pentru a dezbate proiectul privind dublarea alocaţiilor.



"Aţi solicitat să trecem la dezbaterea proiectului privind dublarea alocaţiilor care ar conduce la un deficit de 5%, ceea ce ar putea conduce la împrumuturi mai scumpe, fonduri europene sistate, creşterea inflaţiei şi scăderea puterii de cumpărare pentru că economia nu are de unde să susţină lucrul acesta. În timp ce dvs vreţi să dezbatem acest proiect, aţi convocat o comisie care nici măcar nu a avut cvorum pentru că vă ţineţi oamenii aici în sală pentru a merge pe repede înainte şi a face nişte lucruri în stil pur politicianist, încercând să blocaţi majoritatea parlamentară formată în jurul PNL de a avea pentru anul viitor un buget raţional, care să dea credibilitate şi predictibilitate, ca să aduci investitori şi să poţi să foloseşti fonduri europene. Este la decizia dvs ce veţi face cu aceste proiecte de lege, însă vă rog să respectaţi procedurile parlamentare. Haideţi să ajungem la vot. Gândiţi-vă o dată în plus dacă aruncaţi ţara în aer sau dacă doriţi să dăm un semnal de responsabilitate", a mai spus Turcan.



Liderul grupului PSD din Camera Deputaţilor, Alfred Simonis, a menţionat că deputaţii din cele două comisii vor fi prezenţi la şedinţă după finalizarea dezbaterilor din plen pentru dublarea alocaţiilor.

AGERPRES