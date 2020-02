Turcan: Ne-am pus mandatul pe masă pentru binele ţării, iar CCR a confirmat că am procedat corect

CCR a confirmat prin decizia adoptată miercuri că Guvernul a procedat "corect" în cazul Legii bugetului de stat şi a Legii asigurărilor sociale, susţine prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan.



"Procedura de angajare a răspunderii a fost o urgenţă absolută, pentru ca ţara să aibă de la 1 ianuarie un buget adoptat. Am ajuns în această situaţie excepţională pentru că Guvernul Dăncilă nu a respectat Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, care obligă Executivul să construiască bugetul până la 1 noiembrie şi să îl aducă în Parlament înainte de 15 noiembrie. În mai puţin de două luni de la preluarea mandatului, Guvernul Orban a adoptat o rectificare bugetară dificilă, a plătit toate facturile restante şi şi-a angajat răspunderea pe Legea Bugetului de Stat şi Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pentru 2020. (...) A fost un demers constituţional, corect şi curajos. Ne-am pus mandatul pe masă pentru binele ţării, iar CCR a confirmat că am procedat corect", a scris Turcan, miercuri, pe Facebook.



Ea a adăugat că, prin faptul că a existat un buget în vigoare încă din primele zile ale lui 2020, a fost pentru pentru prima dată, în ultimii ani, când autorităţile locale au putut să-şi construiască bugetele locale şi să-şi programeze toate cheltuielile încă de la începutul anului.



"Am oferit stabilitate şi predictibilitate economică ţării, lucru care s-a văzut în stabilizarea cursului leu/euro", a completat Raluca Turcan.



Curtea Constituţională a României a respins miercuri cererea preşedinţilor Senatului şi Camerei Deputaţilor privind conflictul juridic dintre Guvern şi Parlament pe tema adoptării bugetelor de stat şi asigurărilor sociale de stat. Potrivit unor oficiali ai CCR, Curtea a constatat că nu există conflict juridic de natură constituţională. AGERPRES