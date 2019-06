Turcan: Salutăm raportul Comisiei de la Veneţia; PNL are două proiecte care răspund remarcilor acestuia

Partidul Naţional Liberal are două proiecte legislative care răspund remarcilor din raportul Comisiei de la Veneţia şi diminuează impactul nociv al ordonanţelor date de către Guvernul Dăncilă în favoarea infractorilor, a declarat, luni, liderul deputaţilor liberali, Raluca Turcan.



Ea a spus, referitor la raportul Comisiei de la Veneţia, că PNL a propus desfiinţarea Secţiei speciale pentru investigarea magistraţilor şi introducerea unui aviz al CCR înainte de emiterea ordonanţelor de urgenţă.



"Partidul Naţional Liberal are în momentul de faţă două proiecte legislative care răspund remarcilor din raportul Comisiei de la Veneţia şi diminuează impactul nociv al ordonanţelor date de către Guvernul Dăncilă în favoarea infractorilor. Pe fond, în acest sens, după ordonanţa de constituire a instanţei pentru investigarea magistraţilor, PNL propune desfiinţarea acestei secţii. Aşadar iată o iniţiativă concretă a PNL în acord cu solicitările Comisiei de la Veneţia şi, de altfel, această propunere a şi fost menţionată în demersurile politice obligatorii pentru a pune în acord legislaţia pe justiţie cu recomandările de la nivelul Comisiei Europene", a afirmat Turcan.



Ea a adăugat că o altă iniţiativă legislativă a PNL se referă la diminuarea impactului ordonanţelor de urgenţă prin emiterea unui aviz de constituţionalitate până la producerea efectelor acestor OUG.



"Aşadar, este un demers concret în Parlament al Partidului Naţional Liberal faţă de politica nocivă de abuz de ordonanţe de urgenţă a actualului Guvern. Nu putem decât să salutăm acest raport şi să constatăm încă o dată că tot ceea ce a spus PNL referitor la politica devastatoare a Guvernului pe Justiţie, inclusiv abuzul de ordonanţe de urgenţă, a fost adevărat şi PNL a acţionat concret în Parlament cu instrumentele pe care le are la dispoziţie", a mai spus Turcan.

AGERPRES