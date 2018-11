Turcan solicită amânarea pentru săptămâna viitoare a votului privind ASF, CNA, CNCD şi CNSAS

Liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, a făcut luni apel la majoritatea parlamentară pentru amânarea voturilor în cazul propunerilor privind ASF, CNA, CNCD şi CNSAS pentru săptămâna viitoare, în contextul în care delegaţii ale liberalilor şi UDMR vor participa zilele următoare la Congresul Partidului Popular European de la Helsinki.



"Toate grupurile, altele decât PSD, au acceptat să înceapă această şedinţă cu o întârziere generată de o şedinţă pe care dumneavoastră aţi avut-o la grupul PSD, în semn de înţelegere faţă de agenda unui grup parlamentar. (...) Grupul PNL şi al UDMR prin reprezentanţii în Biroul permanent, plus grupul USR, au solicitat amânarea unei şedinţe de Birou permanent reunit ca urmare a prezenţei unui număr important din grupul PNL şi UDMR la summitul PPE de la Helsinki care se desfăşoară în următoarele zile. Aş dori să vă solicit, în semn de respect faţă de activitatea altor grupuri parlamentare, altele decât PSD, să acceptaţi şi dumneavoastră aplicarea unei cutume care a funcţionat până acum în Parlamentul României de 28 de ani şi anume atunci când un grup parlamentar are un eveniment care ţine de agenda internaţională sau de o agendă politică internă în Camera Deputaţilor şi în Parlamentul României per ansamblu, se acceptă din partea celorlalţi amânarea unor voturi foarte importante. Din nefericire, cu toate că noi am depus în scris, în spiritul şi în textul Regulamentului, nu ni s-a aprobat această solicitare de amânare a voturilor pe ASF, CNA, CNCD şi CNSAS în zilele următoare care urmează să se dea în comisiile reunite şi în plenul reunit. Fac un apel din nou la dumneavoastră şi poate că mâine dimineaţă veţi obţine acordul preşedintelui dumneavoastră de partid să convoace, aşa cum spune Regulamentul, în calitate de preşedinte al unei camere, o şedinţă de Birou permanent reunit pentru a amâna acest vot pentru săptămâna viitoare", a spus Turcan, în plenul Camerei Deputaţilor.



Preşedintele de şedinţă, Carmen Mihălcescu, a afirmat că o astfel de hotărâre ţine de o decizie în interiorul Birourilor permanente.



Şedinţa Camerei Deputaţilor a început cu 45 de minute mai târziu decât fusese programată, deoarece şedinţa Comitetului Executiv al PSD nu se terminase. AGERPRES