Turcan spune că prin referendumul pentru familie s-a testat terenul pentru o altă consultate populară

Liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, a declarat miercuri că prin referendumul pentru redefinirea familiei în Constituţie coaliţia de guvernare "a testat terenul" pentru o altă consultare populară.



"Eu ştiu doar că acest referendum a fost lansat pentru a acoperi incapacitatea la guvernare şi incompetenţa şi, mai nou, văzând toate discuţiile şi retorica din spaţiul public, cred că au testat terenul pentru un alt referendum. Sunt foarte multe semne de întrebare pe care oamenii de bună-credinţă le-au avut în ţara aceasta. Iată că prind contur, pentru că mi s-a întâmplat să mă întrebe colegi, prieteni, cunoscuţi, dacă oare nu se ascunde altceva în spatele referendumului? Oare PSD-ul ăsta nu ne testează să vadă cum am vota noi în diferite situaţii? Iată că astăzi domnul Liviu Dragnea în loc să stea ascuns să îşi spele ruşinea iese şi confirmă faptul că referendumul a fost premeditat, a fost folosit de către majoritatea actuală pentru alte demersuri politice împotriva statului român şi împotriva Uniunii Europene pe care ei le pregătesc", a spus Turcan, la Palatul Parlamentului, întrebată ce părere are de faptul că Liviu Dragnea pare că ar vrea eliminarea pragului de prezenţă la referendum.



Ea a menţionat că această idee a lui Liviu Dragnea nu pare deloc întâmplătoare, pentru că, de fapt, majoritatea guvernamentală are "alte referendumuri în cap".



"Dacă domnul Liviu Dragnea se gândeşte să îl suspende pe preşedintele României, oare o astfel de idee total întâmplătoare şi nevinovată pe care o are el legată de prezenţa la vot la referendum nu l-ar ajuta să pună stăpânire în totalitate pe statul român?", a menţionat Turcan.



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri că rezultatul referendumului pentru redefinirea familiei este un eşec al celor care au votat 'DA', că nu poate fi considerat un eşec al unui partid, el susţinând că, în cazul unui scrutin popular fără prag, automat s-ar mări procentul de prezenţă la urne.



"Nu trebuie să o justific eu (slaba prezenţă la referendum - n.r.). Am văzut tot felul de analize făcute de oameni de bună-credinţă, de oameni de rea-credinţă, oameni care spun că se pricep, dar nu se pricep. În primul rând, sunt câteva constatări. Noi stăm agăţaţi de un număr ipotetic de oameni care ar putea să fie prezenţi la referendum în România. Toţi ştim că sunt milioane de români în afara ţării şi care au drept de vot, dar acest cvorum, ideea de cvorum - că este 30%, 50% - se dovedeşte încă o dată că diminuează sau inhibă prezenţa la vot dintr-un motiv foarte simplu: cei care sunt împotriva întrebării, indiferent care ar fi aceea, au la îndemână un mijloc care este pedepsit de lege, dar nimeni nu îl aplică, şi anume boicotul referendumului respectiv. Eu am spus în mai multe rânduri, de-a lungul anilor, chestia asta. În momentul în care ar fi un referendum fără prag, automat s-ar mări numărul de prezenţă, pentru că cei care sunt împotriva întrebării vin şi spun 'NU'", a afirmat Dragnea, la Parlament. AGERPRES