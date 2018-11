Ţuţuianu, despre Codrin Ştefănescu în scandalul înregistrărilor: O să caut să rezolv problema tot pe căile legale

Senatorul Adrian Ţuţuianu a declarat luni, după excluderea sa din PSD, că o să rezolve problema pe "căi legale" cu Codrin Ştefănescu, secretar general adjunct al PSD, cu privire la modul în care acesta din urmă a derulat "toată această operaţiune de murdărire" a sa.



"Cu Codrin Ştefănescu am avut o discuţie telefonică. Cu trei zile înainte de referendum, a fost prezent în judeţul Dâmboviţa, a mers la patronul unei firme de transport auto şi i-a cerut să-l sprijine cu autobuze şi cu oameni pe care să-i aducă în faţa sediului PSD, pornind de la împrejurarea că exista un anume conflict local acolo. Spre cinstea lui, patronul firmei respective a spus că nu intră în asemenea jocuri. L-am sunat (n.r. - pe Codrin Ştefănescu), pentru că am aflat aceste lucruri, l-am şi înjurat, nu am făcut-o absolut deloc gratuit. Iar cu privire la modul în care a derulat toată această operaţiune de murdărire a mea, o să caut să rezolv problema cu domnul Codrin Ştefănescu tot pe căile legale", a precizat Ţuţuianu la Palatul Parlamentului.



În presă au apărut mai multe stenograme dintr-o şedinţă de partid în care vicepreşedintele PSD Adrian Ţuţuianu critică activitatea unor lideri ai PSD. AGERPRES